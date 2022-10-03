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Büyük göç dalgası kapıda! O ülkeden dikkat çeken açıklama: Hazırız

03.10.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduklarını açıkladı. Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

Büyük göç dalgası kapıda! O ülkeden dikkat çeken açıklama: Hazırız

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken yeni haberler gelmeye devam ediyor. Putin'in kısmı askeri seferberlik kararı sonrası Rus vatandaşları ülkelerini terk ederken, İsrail dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İsrail, Rusya ve Ukrayna'dan büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu.

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"BÜYÜK BİR GÖÇ DALGASINI KABUL ETMEYE HAZIRLANIYORUZ"

İsrail Başbakanlık Ofisinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rusya ve Ukrayna'da yaşanan son gelişmeler ışığında İsrail'e büyük bir göç dalgasını kabul etmeye hazırlanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Sözü edilen göç dalgasının on binlerce kişiyi kapsayacağı ifade edildi.

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AYDA 6 BİN KİŞİNİN GÖÇ ETMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan, İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan haberde, İsrail Aliya ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata'nın zorunlu askerlik korkusuyla ülkelerini terk etmek isteyen Rus göçmenlerin İsrail'e entegrasyonuna ilişkin bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Haberde, önümüzdeki altı ay boyunca İsrail'e her ay yaklaşık 6 bin Rus göçmenin gelmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail Merkezi İstatistik Merkezi'ne göre, son yirmi yılda İsrail'e en çok göç veren iki ülke Rusya ve Ukrayna oldu.

İsrail'e Rusya ve Ukrayna'dan göç edenlerin büyük bir kısmını İsrail yasalarına göre vatandaşlık hakkı verilen Yahudi kökenli göçmenler teşkil ediyor.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Rusya Ukrayna
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