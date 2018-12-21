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C vitamini eksikliği dengemizi bozabilir!

Diyetisyen Fulya Bozdemir Diyetisyen Fulya Bozdemir
SAĞLIKLI YAŞAM HABERLERİ  | 21.12.2018 17:17 | Son Güncelleme

Bu havalarda bazı vitaminlerin eksiklikleri çok hissediliyor. Diyetisyen Fulya Bozdemir, bu haftaki yazısında C vitamini eksikliğini ele aldı.

C vitamini eksikliği dengemizi bozabilir!

Vitaminler, hayatımızı kaliteli devam ettirebilmemizi sağlarlar. Birinden biri eksik olduğunda, birbirlerini etkileyerek birçok sistemde soruna sebep olabilirler.

C vitamini, eksikliği olmaması için düzenli tüketilmesi gereken bir vitamindir. Fakat yine de eksikliği oldukça yaygındır. İştah eksikliği, alkol, yetersiz beslenme, sigara, alkol kullanımı eksik olmasının sebeplerindendir.

C vitamini eksikliği kendini birçok şekilde belli edebilir.
1.Kolay hastalanma ve düşük bağışıklık sistemi
C vitamini bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik gösterir.
2.Demir eksikliği, anemi
Yorgunluk, kuru cilt ve saç, nefes nefese kalma, baş ağrısı gibi durumlar anemi olduğunu gösterir. C vitamini eksikliği demirin emilimini engeller.

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3.Yavaş iyileşen yaralar
C vitamini eksikliğinde kolajen yavaş oluştugu için yaralar geç kapanır.
4.Kolay morarma
C vitamini eksikliği, kan damarlarını zayıflatır ve kolay morarmaya sebep olur.
5.Deride kabarmalar
C vitamini eksikliği, özellikle üst kol, uyluk ve kalçada gözenekler içinde keratin birikmesine neden olarak keratoz pilarise (tavuk derisi) sebep olur.
6.Kuru ve kırışık cilt
Sağlıklı cilt, epidermiste yüksek miktarda c vitamini içerir. Ayrıca c vitamini cildin dolgun ve güzel görünmesi için kolajen üretimini sağlar.

Kivi, limon, portakal, maydanoz, dolmalık biber, brokoli gibi C vitamini kaynaklarını bol bol tüketin. C vitamini ısıya hassastır, çiğ ve taze tüketmeye özen gösterin.
Gerekli durumlarda takviyesini kullanabilirsiniz, toksik etki göstermez. Fakat bir günde 2000 mg’dan fazlası ishal, kramp gibi problemlere neden olabilir.

Dyt. Fulya Bozdemir
http://fulyabozdemir.com/


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Anahtar Kelimeler:
sağlıklı yaşam C vitamini eksikliği

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