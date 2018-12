C vitamini eksikliği dengemizi bozabilir!

Vitaminler, hayatımızı kaliteli devam ettirebilmemizi sağlarlar. Birinden biri eksik olduğunda, birbirlerini etkileyerek birçok sistemde soruna sebep olabilirler.

C vitamini, eksikliği olmaması için düzenli tüketilmesi gereken bir vitamindir. Fakat yine de eksikliği oldukça yaygındır. İştah eksikliği, alkol, yetersiz beslenme, sigara, alkol kullanımı eksik olmasının sebeplerindendir.

C vitamini eksikliği kendini birçok şekilde belli edebilir.

1.Kolay hastalanma ve düşük bağışıklık sistemi

C vitamini bağışıklık sistemi için oldukça önemlidir. Enfeksiyonlara karşı koruyucu özellik gösterir.

2.Demir eksikliği, anemi

Yorgunluk, kuru cilt ve saç, nefes nefese kalma, baş ağrısı gibi durumlar anemi olduğunu gösterir. C vitamini eksikliği demirin emilimini engeller.

3.Yavaş iyileşen yaralar

C vitamini eksikliğinde kolajen yavaş oluştugu için yaralar geç kapanır.

4.Kolay morarma

C vitamini eksikliği, kan damarlarını zayıflatır ve kolay morarmaya sebep olur.

5.Deride kabarmalar

C vitamini eksikliği, özellikle üst kol, uyluk ve kalçada gözenekler içinde keratin birikmesine neden olarak keratoz pilarise (tavuk derisi) sebep olur.

6.Kuru ve kırışık cilt

Sağlıklı cilt, epidermiste yüksek miktarda c vitamini içerir. Ayrıca c vitamini cildin dolgun ve güzel görünmesi için kolajen üretimini sağlar.