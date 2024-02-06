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  4. Çağlayan'daki terör saldırısı sonrası DEM Parti'li Gergerlioğlu gündem oldu! Öldürülen DHKP-C'li terörist için Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş

Çağlayan'daki terör saldırısı sonrası DEM Parti'li Gergerlioğlu gündem oldu! Öldürülen DHKP-C'li terörist için Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş

06.02.2024 14:59 | Son Güncelleme:
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Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı sonrası DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’yla ilgili ortaya çıkan detay gündem yarattı. Gergerlioğlu'nun polislere ateş açan ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen DHKP/C’li teröristlerden Pınar Birkoç için Meclis'te basın toplantısı düzenlediği hatırlatıldı. Söz konusu açıklamada Gergerlioğlu; Birkoç'un koronavirüs olduğu ve bu nedenle cezaevinden çıkması gerektiğini ifade etmişti.

Çağlayan'daki terör saldırısı sonrası DEM Parti'li Gergerlioğlu gündem oldu! Öldürülen DHKP-C'li terörist için Meclis'te basın toplantısı düzenlemiş

Çağlayan Adliyesi’ne saldırı düzenleyen 2 DHKP/C’li terörist Emrah Yayla ve Pınar Birkoç etkisiz hale getirilmiş ve saldırıda aralarında polis ekiplerinin de bulunduğu 6 kişi yaralanmıştı.

DEM MİLLETVEKİLİ GERGERLİOĞLU, BASIN TOPLANTISI DÜZENLEMİŞ

Teröristlere ilişkin yeni detaylar gelmeye devam ederken terörist Pınar Birkoç’un cezaevinden çıkması için DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun basın toplantısı düzenlediği ortaya çıktı.

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"KAÇ KEZ SAĞLIKSIZ ŞARTLARDA BEKLESİN BU İNSANLAR?"

Gergerlioğlu’nun toplantıda, “Bize daha önceden de başvuran Düzce hapishanesinden Pınar Birkoç, 2. kez Covid olmuş. Bakın kaç kez olacaklar ve kaç kez risk altında kalacaklar? 10 binlerce mahpusu boş gerekçelerle yargılayanların bunun hesabını vermesi lazım. Daha kaç kez sağlıksız şartlarda karantinada beklesin bu insanlar?” dediği öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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