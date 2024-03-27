Çakarlı araçlarla sokak sokak gezip oy istedi: Muhtar adayı Şükrü Aydemir'in seçim konvoyu sosyal medyayı salladı

31 Mart için gözler başta büyükşehirlere çevrildi ancak muhtar adayları da seçimi kazanmak için ellerinden geleni ardına koymuyor. Pendik Velibaba mahallesi muhtar adayı Şükrü Aydemir de vites büyüten adaylardan biri!

ÇAKARLI ARAÇLI SEÇİM KONVOYU

Şükrü Aydemir'in seçim konvoyu görüntüleri sosyal medyanın gündeminde kendine geniş yer buldu. Görüntülere lüks ve bazıları çakarlı araçlardan oluşan uzun bir konvoy yansıdı. Aydemir konvoyun en önündeydi.

Konvoyla kentin sokaklarında tur atan Aydemir lüks aracın camından el salladı.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

Sosyal medyada ilgi odağı haline gelen videoya kullanıcılar yorum yağdırdı. İşte o yorumlardan bazıları:

17 bin tl maaş için mi bütün bunlar



Muhtarlar tam olarak ne iş yapıyor

Cumhurbaşkanı baş danışmanlığına oynuyor sandım , meğer muhtar adayıymış…

"BİZİM MUHTARIN ARABASI BİLE YOK"

Muhtarlar kadar gereksiz bir şey yok bu dönemde

Bu nasıl muhtar ya bizim muhtarın arabası bile yok Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





