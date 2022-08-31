Çamaşırhane uzmanı paylaştı: Her evde bulunan malzeme ile çamaşırları ütülemenize gerek kalmayacak

Özellikle yaz aylarında sıcak ütü yapmak büyük problemlere neden olabiliyor. Kıyafetlerinizin her zaman bakımlı ve kaliteli görünmesini istiyorsanız bunun çaresi ütü yapmaktan geçiyor. Ancak çamaşırhane uzmanı Deyan Dimitrov, çamaşırlarınızın çok daha iyi görünmesini sağlayacak hileleri paylaştı. Birçok kullanıcıya ulaşan bu hileler oldukça ilgi çekti.

ÜTÜ YAPMANIZA GEREK KALMAYACAK YÖNTEMLER

BUZ KULLANIN

Deyan, "Buz küpleri, giysilerdeki kırışıklıkları önlemek için mükemmel bir çözüm. Çocuklarınızın okul formasıyla birlikte çamaşır kurutma makinenize birkaç tane buz küpü koyun. Standart bir döngüyü çalıştırın ve giysileriniz bozulmamış durumda görünmesini sağlayın”dedi.

BUHARLAŞTIRMA YÖNTEMİNDEN YARARLANIN

Kurutma makineniz yoksa üzülmeyin. Bunun yerine evin herhangi bir yerinde buhar kullanın. Deyan, "Evinizde nemli bir oda kullanın - bir kazan dairesi, havalandırma dolabı veya yeni kullanılmış bir duş arayın. Kıyafetleri, kırışıklıklar tamamen kaybolmasa da önemli ölçüde azalana kadar o odaya asın. Bu yöntem 30 dakika ile birkaç saat arasında sürebilir.”

GİYSİLERİ DİKİŞ YERLERİNDEN ASIN

Deyan, "Hızlı bir yıkamadan sonra kıyafetleri silkeleyin ve birkaç saat dışarıda çamaşır ipine asın. Giysileri dikiş yerlerinden asarsanız, yerçekimi kırışıklıkları giderecektir. Yine de bir uyarı - mandalların giysilerde iz bırakmamasına dikkat edin.”

BİR KEZ KATLAYIN

Deyan, "Okul üniformalarını kurutucudan çekmecelerinize taşırken katlamaktan kaçının. Çamaşırlarınızı sadece bir kez katlamak, birden fazla katlanma kırışıklığını en aza indirecek ve giysilerinizin mümkün olduğunca kırışıksız kalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, kuruduktan hemen sonra bunu yapmak da yardımcı olabilir, bu da depolamadan önce kurutucuda veya yan tarafta otururken kırışmalarını önleyecektir."

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