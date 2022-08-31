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Çamaşırhane uzmanı paylaştı: Her evde bulunan malzeme ile çamaşırları ütülemenize gerek kalmayacak

31.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çamaşırların kırışık görüntüsü bakımsız ve hoş olmayan biri görüntüye sebep oluyor. Ancak günlük koşuşturmanın içerisinde saatlerce çamaşır ütülemek de oldukça can sıkıcı olabiliyor. Çamaşırlarınızın kırışıklıklarını azaltacak onları yeni gibi gösterecek yöntemler arıyorsanız bu hileleri deneyebilirsiniz.

Çamaşırhane uzmanı paylaştı: Her evde bulunan malzeme ile çamaşırları ütülemenize gerek kalmayacak

Özellikle yaz aylarında sıcak ütü yapmak büyük problemlere neden olabiliyor. Kıyafetlerinizin her zaman bakımlı ve kaliteli görünmesini istiyorsanız bunun çaresi ütü yapmaktan geçiyor. Ancak çamaşırhane uzmanı Deyan Dimitrov, çamaşırlarınızın çok daha iyi görünmesini sağlayacak hileleri paylaştı. Birçok kullanıcıya ulaşan bu hileler oldukça ilgi çekti.

ÜTÜ YAPMANIZA GEREK KALMAYACAK YÖNTEMLER

BUZ KULLANIN

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Deyan, "Buz küpleri, giysilerdeki kırışıklıkları önlemek için mükemmel bir çözüm. Çocuklarınızın okul formasıyla birlikte çamaşır kurutma makinenize birkaç tane buz küpü koyun. Standart bir döngüyü çalıştırın ve giysileriniz bozulmamış durumda görünmesini sağlayın”dedi.

BUHARLAŞTIRMA YÖNTEMİNDEN YARARLANIN

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Kurutma makineniz yoksa üzülmeyin. Bunun yerine evin herhangi bir yerinde buhar kullanın. Deyan, "Evinizde nemli bir oda kullanın - bir kazan dairesi, havalandırma dolabı veya yeni kullanılmış bir duş arayın. Kıyafetleri, kırışıklıklar tamamen kaybolmasa da önemli ölçüde azalana kadar o odaya asın. Bu yöntem 30 dakika ile birkaç saat arasında sürebilir.”

GİYSİLERİ DİKİŞ YERLERİNDEN ASIN

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Deyan, "Hızlı bir yıkamadan sonra kıyafetleri silkeleyin ve birkaç saat dışarıda çamaşır ipine asın. Giysileri dikiş yerlerinden asarsanız, yerçekimi kırışıklıkları giderecektir. Yine de bir uyarı - mandalların giysilerde iz bırakmamasına dikkat edin.”

BİR KEZ KATLAYIN

Deyan, "Okul üniformalarını kurutucudan çekmecelerinize taşırken katlamaktan kaçının. Çamaşırlarınızı sadece bir kez katlamak, birden fazla katlanma kırışıklığını en aza indirecek ve giysilerinizin mümkün olduğunca kırışıksız kalmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, kuruduktan hemen sonra bunu yapmak da yardımcı olabilir, bu da depolamadan önce kurutucuda veya yan tarafta otururken kırışmalarını önleyecektir."

KIRIŞIKLIKLARI AÇACAK SPREY TARİFİ

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  • 1 çay kaşığı saç kremi, 1 çorba kaşığı beyaz sirke ve 2 su bardağı suyu temiz bir kapta karıştırın.
  • Ardından huni yardımıyla boş bir sprey şişesine doldurun.
  • Hazırladığınız karışımı hafif bir şekilde kıyafetlerinize püskürtün.
  • Kıyafetlerin tamamen ıslak olmamasına özen gösterin.
  • Nemli olması kırışıklıkların açılması için yeterli olacaktır.

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