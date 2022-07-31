HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Camide korkunç olay: Hoparlörü tamir etmek için gitmişti! Sesleri duyanlar...

Camide korkunç olay: Hoparlörü tamir etmek için gitmişti! Sesleri duyanlar...

31.07.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da, bir camide dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Akrabaları tarafından camiye, caminin hoparlörünü tamir etmesi için çağrılan bir kişi uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Korkunç olayın gerçekleştiği köyde jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınırken olayla alakalı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Camide korkunç olay: Hoparlörü tamir etmek için gitmişti! Sesleri duyanlar...

Her detayı kan donduran olay alınan bilgiye göre; Ağrı'nın Merkez'e bağlı Sarıdoğan köyünde gerçekleşti. Köydeki 2 kişi, akrabaları E.Y'yi caminin hoparlörünün tamiri için çağırdı. Dehşet ise bu olayın ardından yaşandı. İşte detaylar...

CAMİDEN SİLAH SESLERİ GELDİ

Bir süre sonra camiden silah seslerinin gelmesi üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, E.Y'nin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

E.Y'nin cenazesi, otopsi için ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kazanç vaadiyle kurulan Turgo Shared sistemi çöktü! Binlerce üyeye mesaj atıldı: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayızKazanç vaadiyle kurulan Turgo Shared sistemi çöktü! Binlerce üyeye mesaj atıldı: Artık işin sonuna gelmiş bulunmaktayız
Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'Trabzon'da turizm göçü yaşanıyor! 'Arap yoğunluğu var'
Yardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyorYardım çığlığı yürekleri burktu: Acı veriyor
Anahtar Kelimeler:
cinayet Ağrı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! Gözler yarınki toplantıda

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz

ABD-Çin gerilimi tırmanıyor: Pelosi'nin uçağını düşürebiliriz

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Babası hayatını kaybetti! Dostları ve eşi yanındaydı

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Yargıtay'dan emsal yıllık izin kararı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor

Gece aniden oluyor, bütün evler sallanıyor! Gözlerine uyku girmiyor

Sosyal medyada gündem oldu: Aylık 130 bin TL'ye kiralık daire!

Sosyal medyada gündem oldu: Aylık 130 bin TL'ye kiralık daire!

İlginizi Çekebilir

Dehşete düşüren olay! Biden’in koruması kabusu yaşattı

Dehşete düşüren olay! Biden’in koruması kabusu yaşattı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.