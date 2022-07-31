Camide korkunç olay: Hoparlörü tamir etmek için gitmişti! Sesleri duyanlar...

Her detayı kan donduran olay alınan bilgiye göre; Ağrı'nın Merkez'e bağlı Sarıdoğan köyünde gerçekleşti. Köydeki 2 kişi, akrabaları E.Y'yi caminin hoparlörünün tamiri için çağırdı. Dehşet ise bu olayın ardından yaşandı. İşte detaylar...

CAMİDEN SİLAH SESLERİ GELDİ

Bir süre sonra camiden silah seslerinin gelmesi üzerine jandarma ekiplerine bilgi verildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Köye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, E.Y'nin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

E.Y'nin cenazesi, otopsi için ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Köyde geniş güvenlik önlemi alan jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)

