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Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

25.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp ve İç Hastalıkları Profesörü, eski İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü ve İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi, kalp ve iç hastalıkları uzmanı Canan Karatay’dan Ramazan uyarısı geldi. Milyonlarca Müslüman Ramazan ayı boyunca oruç tutmaya hazırlanıyor. Oruç tutarken su tüketimine ve sahurda yapılması gerekenlere dikkat çeken Karatay, "Sahur yapmadan ve su içmeden sakın oruç tutmayın" dedi.

Canan Karatay'dan Ramazan uyarısı: Sakın böyle oruç tutmayın

Canan Karatay yaklaşan ramazan ayı öncesinde oruç tutacak olan kişilere uyarılarda bulundu. Su içmenin önemine dikkat çeken Karatay sahurunda mutlaka yapılmasını söyledi.

"SU İÇMEYE VE SAHURA KALKMAYA DİKKAT EDİN"

Sahurda ve iftarda tüketilmesi gereken besinlere dikkat çeken Canan Karatay, protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğinin altını çizdi. Karatay protein olarak da yumurta, peynir ve yoğurdu önerdi.

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"İFTARINIZI BİR BARDAK SU İLE AÇIN"

Orucun mutlaka 1 bardak su ile açılması gerektiğini belirten Canan Karatay şunları söyledi:

"Uykudan uyandığımız zaman ılık bir bardak su içmemiz gerektiği gibi, orucumuzu da ılık suyla açmalıyız. Çorba da sulu olduğu için rahatlıkla içilebilir. Ancak hazır çorbadan uzak durulmalı. Evde pişirilmiş tarhana, mercimek, ezogelin, yoğurt çorbası, her türlü sebze çorbası veya yuvalama gibi çorbalar olabilir. Zeytinyağlı, naneli bir kase cacık iç ferahlatır. Uzun süre boş kalan midemizi korumak için, suyun da çorbanın da ne çok sıcak ne de çok soğuk olmamasına dikkat etmeliyiz."


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