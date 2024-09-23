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  4. Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü! Sonra gidip itiraf etti

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü! Sonra gidip itiraf etti

23.09.2024 23:24
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşinden boşanma aşamasında olan şahıs, eşyalarını almak için gittiği evde eşiyle tartıştı. Eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrenen adam eşini boğarak öldürdü. Olayın ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Cani koca boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü! Sonra gidip itiraf etti

Boşanma aşamasında olduğu eşi dehşet saçtı. Yaklaşık 1 ay önce Yunusemre Belediyesi'nde zabıta olarak işe başlayan G.E. (40) ile güzellik salonu işletmecisi eşi Selda Eller (39), bir süre önce ailevi sorunları nedeniyle anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.

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BOĞARAK ÖLDÜRDÜ,POLİSE GİDİP İTİRAF ETTİ!

3 Ekim tarihinde boşanma davaları görülecek olan çiftten Selda Eller, G.E.'yi telefonla arayarak eve gelip eşyalarını almasını istedi. Eve giden G.E., eşyalarını aldığı sırada eşinin kendisi hakkında 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdığını öğrendi. Bunun üzerine çıkan tartışmada G.E., eşi Selda Eller'i boğarak öldürdü. G.E., olayın ardından Barbaros Polis Karakolu'na giderek, eşini öldürdüğünü itiraf etti.

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Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde evin çocuk odasında Selda Eller'in cansız bedenini buldu. Savcılığın incelemesinin ardından Selda Eller'in cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

G.E., polisteki ifadesinde kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelendiğini ve eşini boğduğunu söyledi. 20 yıldır evli olan çiftin 1'i erkek 2 çocukları olduğu öğrenildi.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa boşanma
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