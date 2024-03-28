Canlı Ataşehir seçim sonuçları! Ataşehir'de seçimi Mustafa Naim Yağcı mı Onursal Adıgüzel mi kazanıyor?

Seçim sonuçlarını öğrenmemize artık sayılı saatler kala Ataşehir'de iki isim ön plana çıkıyor. 2019 yılında yapılan seçimlerde yarışı yüzde 51,39'luk oy oranıyla önde tamamlayan Battal İlgezdi'nin yerine bu seçimde CHP, Onursal Adıgüzel'i aday gösterdi. Adıgüzel'in en güçlü rakibi olarak karşısında AK Parti'nin adayı Mustafa Naim Yağcı yer alıyor.

Ataşehir seçim sonuçları belli olur olmaz Mynet’te tüm detayları öğrenebilirsiniz.

CHP'NİN ADAYI ONURSAL ADIGÜZEL KİMDİR?

Onursal Adıgüzel, 1985 yılında Malatya'da dünyaya geldi. 25, 26 ve 27. Dönemde İstanbul milletvekili seçilen Adıgüzel, iyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Adıgüzel, Sosyolog Elif Duygu Adıgüzel ile evli, bir çocuk babasıdır.

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AK PARTİ'NİN ADAYI MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Yağcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Aktif siyasete 2004'te AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yağcı, Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Yağcı, evli ve iki çocuk babası.







