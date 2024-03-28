Canlı Başakşehir seçim sonuçları! Başakşehir'de yerel seçimi Yasin Kartoğlu mu, Mesut Öksüz mü kazanıyor?

Siyasi partiler 31 Mart için adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçimler için Başakşehir'deki vatandaşlar da Başakşehir seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Başakşehir seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Yayın yasağının sona ermesiyle yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Başakşehir için seçim sonuçları Mynet'te olacak. Başakşehir'deki 2019 seçimlerinde AK Parti yarışı zirvede tamamlamıştı. Son belediye başkanı Yasin Kartoğlu, bu seçimde AK Parti tarafından bir kez daha aday gösterildi.

Başakşehir seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI YASİN KARTOĞLU

Yasin Kartoğlu, 1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

[BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ]https://www.mynet.com/yerel-secim-2024/istanbul-basaksehir-belediyesi-secim-sonuclari)

CHP'NİN ADAYI MESUT ÖKSÜZ

Mesut Öksüz 1968 yılında İstanbul’da doğdu; aslen Sivaslıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Yapı sektöründe görev alarak çeşitli projeler üzerinde çalışan Mesut Öksüz, bu süreçte ulusal ve uluslararası ticaret alanında faaliyet göstermeye başladı.

Mesut Öksüz, ev ve mutfak eşyaları sektöründe hizmet sunan aile kuruluşunu geliştirerek, ticari faaliyetlerini uluslararası ölçeğe taşıdı ve Türkiye’nin dünyanın önde gelen markalarıyla tanışmasına öncülük etti.

Öksüz, inşaat mühendisliği ve ticaretteki yüksek tecrübesiyle faaliyet gösterdiği sektörlerin dinamiklerini yakından inceledi. Yürüttüğü çalışmalar kapsamında “insan odaklı” bir yaklaşımla kent halkına değer katacak ve yerel kalkınmayı destekleyecek bir vizyon üzerine yoğunlaştı. Mesut Öksüz bu çerçevedeki uluslararası temasları kapsamında, gelişmiş ülkelerin yerel kalkınma çözümlerini analiz ederek yerleşimlerin kendine özgü dinamikleriyle geliştirilecek ekonomik ve sosyal yaklaşımlar üzerinde çalıştı.

İstanbul’un gelişme potansiyeli ve ihtiyacı en yüksek ilçelerinden Başakşehir’in atıl kalmış sosyal, kültürel ve ekonomik varlığına dönük projeleri ele alan Öksüz, yerel iş gücü ile ticaretin canlandırılmasından kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir sosyal yaşam alanlarına, ulaşımdan altyapı ve imara, ilçe halkının sorunlarına çözüm getirecek ve “kalkınma odaklı” yeni kazanımlar sağlayacak pek çok çalışma hazırladı.

2019 yılından bu yana sektörün çatı kuruluşu Züccaciyeciler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yürüten Mesut Öksüz, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İSTOÇ, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (TÜRKONFED), İhracatçı Birlikleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, meclis üyesi, yönetim kurulu üyesi ve üye olarak yer almaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Başakşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilen Mesut Öksüz, evli ve iki çocuk babasıdır.





