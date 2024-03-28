HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Canlı Başakşehir seçim sonuçları! Başakşehir'de yerel seçimi Yasin Kartoğlu mu, Mesut Öksüz mü kazanıyor?

Canlı Başakşehir seçim sonuçları! Başakşehir'de yerel seçimi Yasin Kartoğlu mu, Mesut Öksüz mü kazanıyor?

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
28.03.2024 16:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçim geldi çattı. İstanbul seçim sonuçlarının yanı sıra Başakşehir seçim sonuçları da yoğun bir şekilde merak ediliyor. Mevcut belediye başkanı Yasin Kartoğlu mu yoksa CHP’nin adayı Mesut Öksüz mü avantajlı? Pazar akşamı Başakşehir seçim sonuçları da çok konuşulacak konu başlıklarından biri olacak!

Canlı Başakşehir seçim sonuçları! Başakşehir'de yerel seçimi Yasin Kartoğlu mu, Mesut Öksüz mü kazanıyor?

Siyasi partiler 31 Mart için adaylarını belirledi ve propaganda çalışmaları süreç boyunca devam etti. Pazar günü yapılacak seçimler için Başakşehir'deki vatandaşlar da Başakşehir seçim sonuçları konusunda aramalara başladı. Başakşehir seçim sonuçları Pazar günü belli olacak.

Yayın yasağının sona ermesiyle yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Başakşehir için seçim sonuçları Mynet'te olacak. Başakşehir'deki 2019 seçimlerinde AK Parti yarışı zirvede tamamlamıştı. Son belediye başkanı Yasin Kartoğlu, bu seçimde AK Parti tarafından bir kez daha aday gösterildi.

Başakşehir seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

AK PARTİ'NİN ADAYI YASİN KARTOĞLU

Yasin Kartoğlu, 1977 yılında Küçükçekmece’de doğdu. Ailesi aslen Malatyalıdır. Yasin Kartoğlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de, yükseköğrenimini ise İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı.

kartoğlu-yasin (1) (1)

2009 yerel seçimlerinde AK Parti Başakşehir Belediyesi Meclis Üyeliği’ne seçilen Kartoğlu, aynı dönemde Başakşehir Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

2 dönem başkan yardımcılığı görevini yürüten Yasin Kartoğlu, Mevlüt Uysal’ın 28 Eylül 2017 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından 4 Ekim 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nce Başakşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri ile tekrardan Belediye Başkanı olarak seçilen Kartoğlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.

[BAŞAKŞEHİR SEÇİM SONUÇLARINI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ]https://www.mynet.com/yerel-secim-2024/istanbul-basaksehir-belediyesi-secim-sonuclari)

CHP'NİN ADAYI MESUT ÖKSÜZ

Mesut Öksüz 1968 yılında İstanbul’da doğdu; aslen Sivaslıdır. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

MESUT ÖKSÜZ

Yapı sektöründe görev alarak çeşitli projeler üzerinde çalışan Mesut Öksüz, bu süreçte ulusal ve uluslararası ticaret alanında faaliyet göstermeye başladı.

Mesut Öksüz, ev ve mutfak eşyaları sektöründe hizmet sunan aile kuruluşunu geliştirerek, ticari faaliyetlerini uluslararası ölçeğe taşıdı ve Türkiye’nin dünyanın önde gelen markalarıyla tanışmasına öncülük etti.

Öksüz, inşaat mühendisliği ve ticaretteki yüksek tecrübesiyle faaliyet gösterdiği sektörlerin dinamiklerini yakından inceledi. Yürüttüğü çalışmalar kapsamında “insan odaklı” bir yaklaşımla kent halkına değer katacak ve yerel kalkınmayı destekleyecek bir vizyon üzerine yoğunlaştı. Mesut Öksüz bu çerçevedeki uluslararası temasları kapsamında, gelişmiş ülkelerin yerel kalkınma çözümlerini analiz ederek yerleşimlerin kendine özgü dinamikleriyle geliştirilecek ekonomik ve sosyal yaklaşımlar üzerinde çalıştı.

İstanbul’un gelişme potansiyeli ve ihtiyacı en yüksek ilçelerinden Başakşehir’in atıl kalmış sosyal, kültürel ve ekonomik varlığına dönük projeleri ele alan Öksüz, yerel iş gücü ile ticaretin canlandırılmasından kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir sosyal yaşam alanlarına, ulaşımdan altyapı ve imara, ilçe halkının sorunlarına çözüm getirecek ve “kalkınma odaklı” yeni kazanımlar sağlayacak pek çok çalışma hazırladı.

2019 yılından bu yana sektörün çatı kuruluşu Züccaciyeciler Derneği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yürüten Mesut Öksüz, İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İSTOÇ, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED), Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Girişim ve İş Dünyası Federasyonu (TÜRKONFED), İhracatçı Birlikleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, meclis üyesi, yönetim kurulu üyesi ve üye olarak yer almaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Başakşehir Belediyesi Başkan Adayı olarak gösterilen Mesut Öksüz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan Kocaeli'de vatandaşlara hitap ediyorErdoğan Kocaeli'de vatandaşlara hitap ediyor
Şoke eden anlar! Kıl payı kurtulduŞoke eden anlar! Kıl payı kurtuldu
Canlı Eyüpsultan seçim sonuçları!Canlı Eyüpsultan seçim sonuçları!
Anahtar Kelimeler:
Yerel seçim Başakşehir Yasin Kartoğlu Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

Erdoğan'dan açıklama geldi! Temmuz ayını işaret etti

O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

O görüntüleri gündeme damga vurmuştu! Açıklama geldi

Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

Bu zamana kadar ki en ilginç anket! Kurum'un yerine Erdoğan aday olsa kime oy verirdiniz? Son ankette İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark belli oldu

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

İstanbul'da güpegündüz dehşet! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında 7 kez bıçakladı: Ölmesi için başında bekledi

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne 4 saatlik videolu yanıt

Cübbeli Ahmet'ten İsmailağa Cemaati'ne 4 saatlik videolu yanıt

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Canlı yayında açıkladı: Her anket bir öncekinden daha iyi!

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Columbia, Camper, Levi's... Ünlü markaların indirimdeki giyim ürünleri burada

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.