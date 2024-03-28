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Canlı Beşiktaş seçim sonuçları! Beşiktaş’ta seçimi Rıza Akpolat mı Serkan Toper mi kazanıyor?

28.03.2024 14:56
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2024 yerel seçimleri heyecanı İstanbul’un ilçelerinde büyük bir yarışa sahne oldu. Uzun süredir devam eden seçim maratonu bugün sona erecek. İstanbul'da CHP’nin kalesi olarak bilinen Beşiktaş’ta da seçim sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. Merak edilen Beşiktaş seçim sonuçlarında CHP’nin adayı Rıza Akpolat mı önde Cumhur İttifakı’nın desteklediği MHP’nin adayı Serkan Toper mi? İşte Beşiktaş seçim sonuçları ile ilgili tüm detaylar…

Canlı Beşiktaş seçim sonuçları! Beşiktaş’ta seçimi Rıza Akpolat mı Serkan Toper mi kazanıyor?

Türkiye’nin yerel seçim sonuçları için beklediği gün geldi. 2024 yerel seçimleri için siyasi partilerin adayları tek tek bugüne kadar çalışmalarına devam etti. Seçim günü ise Beşiktaşlı vatandaşlar Beşiktaş seçim sonuçlarını merakla beklemeye devam ederken araştırmalarını da sıklaştırdı. Beşiktaş seçim sonuçları gün içerisinde belli olacak. Beşiktaş’ta CHP’nin adayı Rıza Akpolar ile MHP’nin adayı Serkan Toper favori isimler olarak öne çıkıyor.

Yayın yasağı sona erer ermez yerel seçim sonuçları, İstanbul ve Beşiktaş seçim sonuçları Mynet'te olacak. Beşiktaş’ta 2019 yerel seçimlerinde CHP’den aday olan Rıza Akpolat yüzde 73’lük bir oy oranı seçim yarışını açık ara önde tamamlayarak belediye başkanı seçilmişti. CHP bu seçimde Rıza Akpolat’ı aday göstererek Beşiktaş’ta yine aynı sonucu elde etmek istiyor. İYİ Parti’nin Beşiktaş’taki adayı Nurettin Sağırkaya, Yeniden Refah Partisi’nin adayı Osman Toprak, Zafer Partisi’nin adayı ise Alp İlter Süme oldu.

Beşiktaş seçim sonuçlarını canlı olarak anlık bir şekilde buradan takip edebilirsiniz!

CHP'NİN RIZA AKPOLAT

CHP'nin Beşiktaş Belediye Başkan adayı Rıza Akpolat, Erzincanlı esnaf bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Bu süreçte sırası ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kollarında yöneticilik, İlçe Başkan Yardımcılığı ve İlçe Başkanlığı görevlerinden sonra İstanbul İl Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 seçimleri sonucunda yüzde 73’lük oy Beşiktaş belediye başkanı seçildi.

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MHP’NİN ADAYI SERKAN TOPER

2024 yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Beşiktaş’ta ortak olarak gösterdikleri aday Serkan Toper oldu. Toper, 2002 yılından bu yana serbest avukatlık yapmaktadır. 2015 /2019 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. Türkiye Tenis Federasyonu Hukuk Kurulu Başkanvekili görevini yürütmektedir. Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini hali hazırda yürütmektedir.

2akBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Yerel Seçim 2024


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