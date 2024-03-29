Canlı Kars seçim sonuçları! Kars yerel seçim sonuçlarında CHP adayı Dindar Gültekin mi, MHP adayı Ötüken Senger mi, İYİ Parti adayı Metin Özad mı önde?

Kars seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 31 Mart yerel seçimlerinin sona ermesiyle beraber tüm il ve ilçe adaylarının oy oranları yayımlanacak. Partiler seçim öncesi adaylarını belirledi ve çalışmalarını artık tamamladı. Pazar günü yapılacak seçim öncesi Kars seçim sonuçları da vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kars seçim sonuçlarına dair tüm detayları Mynet'te bulabileceksiniz.

KARS SEÇİM SONUÇLARI MYNET'TE OLACAK!

Yayın yasağının sona erir ermez yerel seçim sonuçları Mynet'te olacak. Kars'ta 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti adayı Ziya Polat galibiyetle ayrılmıştı.

DİNDAR GÜLTEKİN KİMDİR?

1967 yılında Kars'ın Selim ilçesinde dünyaya gelen Dindar Gültekin, ilk, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamladı.Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi mezunu olan Gültekin, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü'nde şantiye şefi olarak işe başladı.Karayolları'nda 32 yıl farklı alanlarda görev yapan Gültekin, evli ve 1 çocuk babasıdır.

ÖTÜKEN SENGER KİMDİR?

Ötüken Senger, 1978 yılında Kars’ta dünyaya geldi. 2001 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında Kafkas Üniversitesi Ardahan Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Görevlisi olarak atandı. 2004 yılında başladığı Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı’ndaki yüksek lisans eğitimini 2006 yılında tamamladı.

2012 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2014 yılında Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Nicel Karar Yöntemleri Bilim Alanı’nda Doçentlik unvanı aldı. 2018 yılında Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü kurarak aynı bölüme Bölüm Başkanı olarak atandı. Halen aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmekte olan Prof. Dr. Ötüken Senger, evlidir.

METİN ÖZAD KİMDİR?

Metin Özad, 1955 tarihinde Kars Merkez Cumhuriyet Mahallesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilimi Kars’ta tamamladı. Evli 4 çocuk babasıdır. İYİ Parti Kars Belediye Başkan Adayı Metin Özad, 1997-2000 tarihleri arasında MHP Kars İl Başkanlığı yaptı. İl başkanlığı döneminde Kars tarihinde ilk kez Belediye Başkanlığı ve 2 büyük ilçe olan Sarıkamış ve Kağızman Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Metin Özad kendi aile şirketinde yönetim kurulu başkanı olarak hayatımı devam ettirmekte. Metin Özad, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti Kars Belediye Başkan Adayı oldu.







