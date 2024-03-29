Canlı Tunceli seçim sonuçları! Tunceli'deki seçim sonuçlarında AK Parti'nin adayı Erkan Eroğlu mu CHP'nin adayı Ali Mustafa Çelik mi önde?

Tunceli seçim 2024 sonuçları merakla takip ediliyor. Tunceli'deki seçim sonuçları ve oy oranları son dakika gelişmeleriyle aratılmaya devam ediyor. 2019 yerel seçimlerinde Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy Belediye Başkan adayı olmasının ardından ilde Tuncelilerin tercihinin hangi aday olacağı pazar günü belli olacak.

AK Parti'nin adayı Erkan Eroğlu olurken CHP aday olarak Ali Mustafa Çelik oldu. Geçtiğimiz dönemin kazanan partisi TKP de Tunceli'de Özcan Sarısaltık'ı aday gösterdi.

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AK PARTİ'NİN ADAYI ERKAN EROĞLU

1966 yılında Tunceli'de doğan Erkan Eroğlu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde mezun oldu.

Eroğlu birçok STK'da görev yapmakta.

CHP'NİN ADAYI ALİ MUSTAFA ÇELİK

1969 yılında Tunceli'de doğan Ali Mustafa Çelik Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitim bölümünden mezun oldu.

Eskişehir Yunus Emre Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmenlik hayatına başlamıştır.

Daha sonra Tunceli Namık Kemal Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde öğretmen, müdür yardımcılığı ve okul müdürlüğü görevlerinde bulundu. Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevini yürüttü.

Eskişehir’ de Eğit-Der ve Eğit-Sen kuruluş çalışmalarına katılmış ve uzun yıllar aktif sendikal çalışmalar yürüttü.

2020 – 2023 Yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Tunceli İl Başkanlığı ve Kurultay Delegeliği yaptı.









