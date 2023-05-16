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  4. Canlı yayında 'Ben oy vermedim' dedi, İsmail Saymaz araya girdi! Adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: "Zırnık oy alamazsınız"

Canlı yayında 'Ben oy vermedim' dedi, İsmail Saymaz araya girdi! Adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: "Zırnık oy alamazsınız"

16.05.2023 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayını Kemal Kılıçdaroğlu olarak duyurmasından önce ittifakın olası adayları arasında adı geçen Prof. Dr. Ersan Şen'den canlı yayından ses getirecek bir açıklama geldi. Televizyon kanallarında yaptığı yorumlarla sık sık gündeme gelen Ersan Şen, 14 Mayıs'ın sonuçlarını değerlendirirken kullandığı sözler gündem oldu. Canlı yayındaki o sözler üzerine gazeteci İsmail Saymaz'ın araya girdiği anlar da dikkat çekti.

Canlı yayında 'Ben oy vermedim' dedi, İsmail Saymaz araya girdi! Adı cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Ersan Şen'den 'Kılıçdaroğlu' çıkışı: "Zırnık oy alamazsınız"

28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2. tur seçimlerinde Türkiye bir kez daha sandık başına gidecek. 1. turda kalan Sinan Oğan'ın oylarının önemli rol oynayacağı değerlendirilen ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. 14 Mayıs'ın sonuçlarına yönelik Prof. Dr. Ersan Şen'den dikkat çeken bir tepki geldi.

ADAYLIK ÇIKIŞI GÜNDEM OLMUŞTU

Ersan Şen, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayı belirlenmesinden önce canlı yayında yaptığı adaylık çıkışıyla ses getirmişti. İYİ Parti'den teklif gelmesi durumunda kabul edebileceği mesajını veren Ersan Şen, 14 Mayıs'ın ardından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini bildirdi.

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"BİRTAKIM ACAYİP AÇIKLAMALAR..."

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turuna yönelik Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Ersan Şen, "Muhalefete destek verdiğini söyleyen, HDP'den, Kandil'den birtakım acayip açıklamalar... ABD'den birilerinin hesaplarından yoğun destekler... Muharrem İnce'nin başına gelene bakın bakalım" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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"BENİ İKNA EDEMEDİN, SINIFTA KALDIN"

Ersan Şen sözlerinin devamında "Bunlara baktığınızda siz milliyetçilerden zırnık oy alamazsınız. 1 oy alamazsınız" derken Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini de "Ben vermedim ya! Niye vermedim? İkna edemedin kardeşim beni. Bitti, sınıfta kaldın. Sen benden alamazsan kimden alacaksın?" ifadeleriyle belirtti.

Şen'in bu sözleri üzerine stüdyodaki gazeteci İsmail Saymaz da araya girerek "Hocam parlamentoda da mı vermediniz? Zafer Partisi'ne mi oy verdiniz?" diye sordu.

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