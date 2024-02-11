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Canlı yayında çok sert tepki! Tanju Özcan ve Selim Temurci arasında 'Kılıçdaroğlu' polemiği: İlk seçimde CHP’yi sattılar!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
11.02.2024 08:47 | Son Güncelleme:
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci'nin arasında yaşanan polemik canlı yayına damga vurdu. CHP listesinden seçilen ve partilerine dönen 39 milletvekiliyle ilgili konuşan Temurci, "Kılıçdaroğlu bizlerle görüşürken siz zaten buna karşıydınız" dedi. Bunun üzerine Özcan, "Bugün sayın Kılıçdaroğlu’nun yanlış yaptığının en somut delili sayın Milletvekilimizin sözleri. Daha ilk seçimde CHP'yi sattınız" dedi.

Canlı yayında çok sert tepki! Tanju Özcan ve Selim Temurci arasında 'Kılıçdaroğlu' polemiği: İlk seçimde CHP’yi sattılar!

İYİ Parti GİK Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Aslan, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazeteci Sinan Burhan, hukukçu Bışar Özbey, tv100'deki canlı yayına konuk oldu. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerin yapıldığı programa Bolu Belediye Başkanı Özcan ve Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Temurci'nin arasında yaşanan polemik damga vurdu.

Gelecek Partisi Milletvekili Selim Temurci'nin "Şu anda Kemal Bey CHP’nin genel başkanı olsaydı siz Bolu’da Belediye Başkan Adayı olmadan önce CHP’ye dönecek miydiniz, dönebilecek miydiniz? Siz bana bunu söylerken, sizin partinizin genel başkanı 6’lı masada bizlerle görüşürken siz zaten buna karşıydınız." ifadeleri üzerine, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Dr. Selim Temurci'nin CHP listesinden seçilerek göreve geldiği konusuna sert tepkide bulundu.

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Özcan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuşmaları duyunca baştan beri doğru söylediğimi anladım. Sayın Kılıçdaroğlu da benden helallik istemedi. Çünkü sayın Kılıçdaroğlu’nu kandırmışlar, oturtmuşlar 6’lı masanın başına, “Seni cumhurbaşkanı yapalım” demişler ama hiç de inanmamışlar. Siz CHP’de helal oylarıyla seçilirken, rozet takarken, ben Ankara’ya doğru 40 derecede yürüyüşteydim, biliyorsunuz değil mi?

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"İLK SEÇİMDE CHP'Yİ SATTINIZ"

Dolayısıyla ben sayın Kılıçdaroğlu’nun avukatlığını yapmıyorum, yaptığı yanlışları söylüyorum. Bugün de sayın Kılıçdaroğlu’nun yanlış yaptığının en somut delili sayın Milletvekilimizin sözleri. Daha ilk seçimde, oy aldıkları CHP’yi sattılar."

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Anahtar Kelimeler:
Tanju Özcan CHP
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