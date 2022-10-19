Canlı yayında duyurdu, bölgede tansiyon yükseliyor! Rusya'nın ardından bir ülkeden daha seferberlik açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, devam eden savaşta kısmi seferberlik kararı almıştı. Bu karar sonrasında Ruslar, seferberliğin genişlemesi korkusuyla çözümü başka ülkelere gitmekte bulmuştu. Bu gelişmelerden sonra bir ülkeden daha seferberlik açıklaması geldi. Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatıy, Ukrayna'daki çatışmaların Moldova sınırlarına yönelmesi durumunda seferberlik ilan edilebileceğini söyledi.

"ÇATIŞMALAR SINIRLARIMIZA DOĞRU YÖNELİRSE..."

Moldova Savunma Bakanı Anatolie Nosatıy, "TVR Moldova" televizyon kanalına verdiği röportajda, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşa dair açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya yönelik fırlatılan bazı Rus füzelerinin Moldova toprakları üzerinden geçtiğine dikkati çeken Nosatıy, bunun bir daha yaşanıp yaşanmayacağı konusunda garantinin olmadığını ve bu nedenle Batılı ortaklar, NATO ve Romanya'dan güvenlik konusunda destek talep ettiklerini dile getirdi.

Moldova'da seferberlik ilan edilip edilmeyeceği yönündeki soruyu da yanıtlayan Nosatıy, şunları kaydetti:

"Bu senaryonun gerçekleşmesi için Ukrayna'daki cephede ciddi değişikliklerin yaşanması gerekiyor. Örneğin, bu, çatışmalar sınırlarımıza doğru yönelirse, Ukrayna'dan ülkemize göç konusunda değişiklikler yaşanırsa veya savaş bölgesinde askeri birliklerin hareketlenmesini fark edersek gerçekleşir. Elbette, bu durumda tepki verebilmek için belirli önlemler almamız gerekecek."

"GEREKLİ ÖNLEMLER ALINACAK"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Rusya'nın, Moldova'nın egemenliğine ve güvenliğine müdahale etmesi durumunda gerekli önlemlerin alınacağını 17 Ekim'de bildirmişti.

Kaynak: AA

