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Canlı yayında kan donduran sözler: Cansız bedenini çiçek gibi suluyorduk

21.10.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beş yıl önce kaybolan kardeşi Mehmet Karahan'ın sevgilisi tarafından dövülerek öldürüldüğünü, cesedi ile günlerce aynı evde kaldığını iddia eden Fatma Karadağ, canlı yayında kan donduran bir açıklama yaptı. Sevgilisinin günlerce aç bıraktığı Karahan'ı öldürdükten sonra tuvalete oturttuğunu söyleyen Fatma Karadağ, "Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk" dedi.

Manisa Turgutlu'da radyoculuk yapan 38 yaşındaki Mehmet Karahan, 2017 yılının şubat ayında şüpheli bir şekilde kayboldu. Tam beş yıldır kendisinden bir ize ulaşılamayan Mehmet Karahan'ın sevgilisi Cemal Durmaz tarafından öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, dosyayı aydınlatması ve çözüme kavuşturması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Akılalmaz iddialarla canlı yayına katılan Karadağ, kocasından kaçarak beraber olduğu sevgilisi Cemal Durmaz'ın, Mehmet'i döverek öldürdüğünü, evde günlerce cesetle beraber kaldıklarını söylemişti.

"CANSIZ BEDENİNİ ÇİÇEK GİBİ SULUYORDUK"

Müge Anlı'nın bugünkü programında da yer verdiği Karadağ, sevgilisinin döverek komaya soktuğunu, öleceğini anlayınca da suni teneffüsle hayata döndürmeye çalıştığını anlattı. Çenesi kırılan ve günlerce yemek yiyemediği için aç kalan Mehmet Karahan'ın ölümünün ardından cesedini sevgilisinin tuvalete oturttuğunu söyleyen Karadağ, "Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk. Kokmasın diye de parfüm sıkıyorduk" dedi.

"BUNUN ADI AŞK OLAMAZ"

Açıklama sonrası stüdyoda art arda tepkiler yükseldi. Duydukları karşısında hayrete düşen Müge Anlı, "Bunun adı aşk da olamaz sevgi de olamaz. İnsan sevdiği için her şeyi yapar ama ailesinden bir ferdi öldüren kişi nasıl beraber olur?" diye tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa Müge Anlı
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