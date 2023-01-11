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Canlı yayında muhabirin zor anları! Ayakta duramadı... Meteoroloji'nin uyarılarının ardından çok şiddetli geldi

11.01.2023 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da dün gece yağmurla birlikte etkili olan hızı 60 kilometreyi geçen fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Ağaçlar devrildi, şemsiyeler yırtıldı, direkler devrildi, 5-6 metreye ulaşan dalgaları görmek için vatandaşlar sahile koştu. Şiddetli yağmur yolları göle çevirirken DHA muhabirinin fırtınada ayakta durmakta güçlük çektiği anlar canlı yayında ekrana geldi. Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağdı. Isparta ve Burdur’da yağmur etkili oldu. Manisa’nın yüksek kesimlerinde ise kar başladı.

Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı şiddetli yağmur ve fırtına uyarılarının ardından hayat adeta durma noktasına geldi. Şiddetli yağmur ve fırtınanın etkili olduğu Antalya'da yollar adeta göle dönerken yaşam pek çok açıdan olumsuz etkilendi. Özellikle DHA muhabirinin canlı yayında fırtına nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektiği o anlar ekrana geldi. Bazı noktalarda ise kar yağışı başladı ve ekipler teyakkuza geçti. Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen kuvvetli yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor. İşte yaşananlar...

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ANTALYA'DA YAĞMUR VE FIRTINA HAYATI DURMA NOKTASINA GETİRDİ

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Antalya'da, dün akşam saatlerinde yağmur başladı.

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Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağışla birlikte fırtına etkili oldu.

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Fırtına nedeniyle çöp konteynerleri ve ağaçlar devrildi.

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Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, başta sürücüler olmak üzere vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu. Sahildeki plaj işletmelerinin şemsiyeleri yırtıldı.

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Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridine vurdu.

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Dalgaları izlemeye gelenler o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Lodos nedeniyle sahile defineciler de akın etti.

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Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayanlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

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MUHABİRİN ZOR ANLARI

Antalya'da şiddetli fırtına sürerken son durumu aktaran DHA Muhabiri Aslı Duran ayakta durmakta zorlandı. Duran, Antalya’dan aktardığı bilgilerde "Şu anda ayakta durmakta güçlük çekiyoruz. 26 gün sonra ilk yağış düştü. Rüzgar da hayatı olumsuz etkiliyor. Antalya için turuncu kodla uyarı verilmişti. Rüzgarın hızı 60 km’yi buluyor. Konyaaltı sahilde maviden eser kalmadı, dalgaların boyu 6 metreyi buluyor." dedi.

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SAKLIKENT'E KAR YAĞDI

Antalya'nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağdı. Kayak merkezi, dakikalar içinde beyaza büründü. Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65,5, Muratpaşa'ya 55,5, Serik'e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kumluca'da 71,3, Kemer'de 66, Konyaaltı'nda 60 kilometreye kadar ulaştı.

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ISPARTA VE BURDUR DA ETKİLENDİ

Isparta ve Burdur’da yağmur etkili oldu. Isparta'da en fazla yağış metrekareye 50,2 kilogram ile Davraz Kayak Merkezi'nde ölçüldü. Isparta şehir merkezinde ise metrekareye 5 kilogram yağış düştü. En yüksek rüzgar hızı Isparta Gölcük Milli Parkında 102,3 kilometre, Isparta merkezde 46,8 kilometre ölçüldü.

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Burdur'da en fazla yağış 65,5 kilogram ile Bucak Karacaören'de ölçüldü. En yüksek rüzgarın hızı ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsü’nde 87,1 ve Burdur merkezde 41,8 kilometre ölçüldü. Fırtına ve kuvvetli yağışın özellikle doğu ilçelerinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

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ANTALYA'DA DALGALAR FALEZLERİ DÖVDÜ, DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Kuvvetli rüzgarda çöp konteynerleri devrilerek, bazı ağaçlar yerinden söküldü.

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Kaldırıma devrilen ağaçlar yayaların geçmesini güçleştirdi.

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Sabaha karşı etkisini artıran şiddetli yağışta birçok noktada oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

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Dev dalgalar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ni neredeyse yutarken, dalgalar falezleri de dövdü.

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Bazı vatandaşlar varyant seyir taraşından dalgalar altında kalan Konyaaltı Sahili’ni görüntüledi.

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Denizin rengi değişirken, tehlikeye rağmen bazı kişilerin dedektörle turistlerin düşürdüğü ziynet eşyalarını aradıkları görüldü.

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Bir kadın turistin ise sahile inip dalgalara yakın noktada yürüdüğü görüldü.

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YOLLAR ADETA GÖLE DÖNDÜ

Yağmur dolayısıyla Aksu ilçesinde İsmail Oğan Caddesi adeta göle döndü.

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Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar da yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti.

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Kent merkezinde etkili olan fırtınada ise bir çınar ağacını gövdesinden koparak kaldırım üzerine devrildi.

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MANİSA'NIN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI

Manisa’nın Demirci ilçesinde dün başlayan yağmur sabaha karşı kar yağışı şeklinde etkili oldu.

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İlçe merkezi ile ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası caddeler beyaz örtüyle kaplandı.

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Yağışla beraber teyakkuza geçen ekipler hem ilçe merkezinde hem de mahallelerde yolların kapanmaması için çalışma başlattı.

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İlçenin 1470 metre rakımlı Akçakerdik Geçidinin kapanmaması için de ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

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Kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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AKDENİZ FOKU GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada, AA muhabirleri, Kaleiçi Yat Limanı'nda oluşan dalgalarla mücadele eden Akdeniz fokunu görüntüledi.

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Dalgaların arasından geçerek Yat Limanı'nı sığınan Akdeniz foku, bir süre burada bekledikten sonra yeniden gözden kayboldu.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz fokunun yavrulama döneminde olduğunu söyledi.

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Antalya falezlerinde de yaşayan Akdeniz fokları olduğunu belirten Gökoğlu, "Fırtına dönemlerinde yavrularını mağaradan çıkararak korumak için Kaleiçi Yat Limanı'na getiriyorlar. Muhtemelen bu fok da yavrusunu limanda güvenli bir yere bıraktı ve onu korumak için çevresinde sürekli dolaşıyor. Fırtınalı günlerde maalesef yavru ölümleri yaşanıyor. Dalgalar nedeniyle kayalıklara çarpan yavrular hayatını kaybedebiliyor." dedi. (AA/DHA/İHA)

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