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Çarpıcı bir stil için uygun fiyatlı mini elbise-uzun çizme kombinleri

30.11.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mevsimlerle birlikte modanın gözde parçaları da değişiyor. Kış ayları geldiğinde ise çarpıcı bir görünümün sırrı mini elbiseler ve uzun çizmelerden geçiyor. Bir araya geldiklerinde enfes bir tarz yaratan bu iki ürüne ait en trend modelleri sizler için araştırdık. Bu ikilinin hem çok şık hem uygun fiyatlı kombinlerini keşfetmeye hazır mısınız?

Çarpıcı bir stil için uygun fiyatlı mini elbise-uzun çizme kombinleri

Sonbahardan kış aylarına geçtiğimiz bu dönemde modası asla geçmeyen uzun çizmeler elbette yine gündemde. Bu çizmeler; soğuk havalar için cesur bir tercih olsa da mini elbiseler ile kombinlendiklerinde harika bir stil yaratıyor. Sizin de birbirinden şık mini elbise-uzun çizme kombinleri sayesinde çevrenizdekilerin bakışlarını tüm kış üzerinizde toplayacağınıza eminiz!

1. Partilerin yıldızı olmaya ne dersiniz?

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Herkesin özenle hazırlandığı partilerde ilgi çekmek her zaman kolay değil. Merry See isimli markanın bu mini elbise modeli; iddialı tasarımıyla öz güvenli tarzınızı ortaya koyacak ve parlak, saten kumaşıyla sizi partinin parlayan yıldızı yapacak. Sharplace markasının siyah, yüksek topuklu çizme modeli ise bu asil ve gösterişli elbisenin yırtmaç detayını ön plana çıkaracak. Bu ikili, tüm bakışları üzerinizde toplayacak.

Size göz alıcı bir stil sunacak bu kombini daha detaylı incelemek istiyorsanız mini elbise için buraya, yüksek topuklu çizme için ise buraya tıklayın!

2. Kış aylarının ruhunu tarzınıza taşıyın

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GreBest markası; Noel ağacı, kar taneleri ve geyik desenlerini kullandığı bu kırmızı beyaz mini elbisesiyle kış ruhunu giyim tarzınıza taşıyor. Bu elbise; yalnızca yılbaşı partileri için değil, tüm kış organizasyonları için ideal. Spor ayakkabılarla veya botlarla kombinlendiğinde günlük kullanım için ideal olan bu sevimli elbise, TooCool markasının sivri burunlu ve yüksek topuklu beyaz çizme modeliyle tamamlandığında ise oldukça çarpıcı bir görünüm sağlıyor.

Hem gündüz hem gece organizasyonlarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bu mini elbiseyi hemen edinmek için buraya, kombininizi harika bir şekilde tamamlayacak çizmeler için ise buraya tıklamanız yeterli!

3. Ofis stilinizle tüm gözler üzerinizde olacak

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Koşuşturmalı işiniz nedeniyle rahatlık sizin için oldukça önemliyse ama bir yandan da şık duruşunuzdan ödün vermek istemiyorsanız Defacto markasının bu mini elbisesi tam size göre. Düğme detaylı bu elbiseye ancak kendi gibi rahat ama bir o kadar da şık çizmeler yakışır diye düşünüyoruz. Bizimle aynı fikirdeyseniz Mio Gusto markasının süet çizmelerine bayılacaksınız. Bu kombini renkli bir blazer ceket ile tamamlayarak hem göz kamaştıran bir tarz oluşturabilir hem kendinizi sıcacık hissedebilirsiniz.

Ofis şıklığınızı zirveye taşıyacak bu elbise modeli için buraya, tüm gün rahat hissetmenizi sağlayacak çizmeler için ise buraya tıklayabilirsiniz.

4. Kokteyllerin gözdesi olun

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Şık görünmek için gösterişli parçalara ihtiyacınız yok. Bazı kadınlar olabildiğince sade olmayı ve şık tarzını küçük detaylarla ortaya koymayı tercih eder. Sizin de şıklık anlayışınız bu şekildeyse Koton markasının bu elbise modelini çok seveceğinize eminiz. Modern, iri ve gümüş takılar ile kombinleyebileceğiniz bu elbise, sizce de gri çizmeler ile harika görünmez mı? Cevabınız "Evet!" ise Bolana markasının çorap çizme modelini mutlaka incelemenizi öneriyoruz.

Abartısız ama dikkat çekici dekoltesiyle sizi kokteyllerin gözdesi yapacağına inandığımız bu mini elbise ile tanışmak için buraya tıklayabilirsiniz. Bu elbisenin üzerine takacağınız gümüş takıları tamamlayacak ve size tamamen modern bir hava katacak olan Bolana markalı çizme ile tanışmak için ise buraya tıklamanız yeterli.

5. Naiflik ve kalite bir arada

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Jimmy Key markasının tasarladığı siyah üzerine minik pembe çiçek desenli bu elbisenin cıvıl cıvıl tasarımı ile girdiğiniz her ortamda ilgi çekeceğinize eminiz. Jimmy Key markalı elbise; kaliteli ve yumuşacık kumaşı sayesinde size konforlu bir kullanım sunar. Bambi firmasının uzun, bağcıklı, kısa topuklu çizmeleri ve uzun, bol, siyah renkli bir hırka ile kombinlediğinizde tarzınıza daha şık bir dokunuş yapacak bu ürün; kısa kollu kesimi ile yaz aylarında kullanım için de ideal bir parça.

Naif görünümün ve şık tasarımın bir araya geldiği elbiseyi keşfetmek için buraya, bu eşsiz parçayı göz alıcı bir dokunuşla tamamlayacak uzun çizmeler için ise buraya tıklayabilirsiniz.

6. Bohem tarz sevenlere

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Bol kesimli ve bohem tarzda mini elbiseler ilginizi çekiyorsa Trendyolmilla markasının bu modeli tam da size göre. Boğazlı gri elbise, selanik örme tekniği ile üretilmiş oldukça sade bir model. Hem bu ürünün bohem havasına uyum sağlayacak hem ürünün sade görünümüne tarz katacak çizme önerimizi Gimer firmasının uzun yağmur çizmeleri arasından seçtik. Bu ikiliyi renkli şal ve bereler ile tamamlayarak sıra dışı tarzınızı taçlandırabilirsiniz.

Bohem mini elbise modeli için buraya, slogan baskılı bu yağmur çizmesini daha detaylı incelemek için ise buraya tıklamanız yeterli!

7. Çocuksu ruhunu kaybetmeyenlere

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İçindeki çocuğu giyim tarzına yansıtmayı seven kadınlar için önerimiz PodiumStar markasının ürettiği mini salopet elbise. Kot kumaşından üretilen pembe renkli bu tasarım, şık ve sevimli stili ile görenlerin kalbini ısıtacak. Bu capcanlı elbise için ise bizim naçizane ayakkabı önerimiz; Meridam Shoes markasının tamamen yerli, körüklü ve uzun çizme modeli. Meridam Shoes'un bu şık modelinin ve içine giyeceğiniz krem renkli bir triko kazakla tamamlayabileceğiniz elbisenin harika bir kombin yaratacağına eminiz.

Siz de bizimle aynı fikirdeyseniz elbiseyi yakından incelemek için buraya, çizmeler için ise buraya tıklayın!

8. Asla eskimeyen moda!

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Bazı ürünlerin modası asla geçmiyor. Kot da modanın ölümsüz unsurlarından biri! Cross Jeans markasının tasarımı mini kot elbise; üst kısmı sivri yakalı ve cepli bir gömlek, alt kısmı ise etek formunda tasarlandığı için ilk bakışta iki farklı kot ürünün kombiniymiş gibi bir izlenim veriyor. Lin Butik Galata markasının etnik desenlere sahip lacivert kovboy çizmelerinin bu elbiseyle harika bir ikili olacağına inanıyoruz.

Sizin için seçtiğimiz bu kot elbise için buraya, harika kovboy çizmelerini detaylı incelemek için ise buraya tıklayın.

9. Baştan aşağı deri!

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Baştan aşağı deri ürünlerden oluşan bir kombinin epey çekici olduğunu hiçbirimiz inkar edemeyiz. Bu sebeple tarzını iddialı parçalar ile yansıtmayı seven kadınlar için harika bir kombin hazırladık. Saygı markasının tasarımı olan bu deri görünümlü elbise, aynı malzemeden üretilen ve siyah toka detayına sahip kemeriyle üzerinize mükemmel bir şekilde oturacak şekilde tasarlanmış. Burhan Atan markasının timsah derisi görünümlü çizmesi ise stilinize daha öz güvenli bir dokunuş yapacak.

Siz de bu kombini beğendiyseniz deri elbise için buraya, çizme için ise buraya tıklamanız yeterli!

10. Triko elbise, çorap çizme

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Soğuk kış aylarında mini elbise giymek cesaret ister demiştik. İşte, size aradığınız şıklığı sunarken aynı zamanda sizi sıcacık tutacak bir ürün! Beri Butik markasının ürettiği bu triko elbise; ilk bakışta taş rengi ve kapüşonuyla uzun bir kazağı andırıyor. Ancak üzerinize giydiğinizde bel bölgesinde daralan örgü tekniği sayesinde üzerinize tam oturan çok şık bir elbiseye dönüşüyor. Bu elbiseyi Magic Shoes markasının siyah, süet çizmeleriyle kombinlediğinizde çarpıcı bir stil yakalayacağınıza eminiz.

Elbiseyi vakit kaybetmeden incelemek için buraya, çizme için ise buraya tıklayın!

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