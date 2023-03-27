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Çarpıcı görüntüler Hatay'ın Hassa ilçesinden... Felaketin büyüklüğü bazalt taşı ya da kaya dinlememiş!

27.03.2023 18:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremlerden etkilenen Hatay'ın Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü gözler önüne serdi. İlçeye bağlı Söğüt Mahallesi'nin Muhtarı Mehmet Bulut, " İki mahallemizde can kaybımız ve yıkım çok oldu. Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi." dedi.

Çarpıcı görüntüler Hatay'ın Hassa ilçesinden... Felaketin büyüklüğü bazalt taşı ya da kaya dinlememiş!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Hassa'ya bağlı Söğüt, Hacılar ve Tepebaşı mahallelerinde de can kayıplarına neden oldu.

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DEPREMLERİN ETKİSİNİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Mahallelerde enkaz kaldırma çalışmaları sürerken tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda görülebilen yüzey kırıkları ve çökmeler, sarsıntıların büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

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Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, bölgedeki üzüm bağları ile ormanlarda yer yer 15 metre derinliğinde kırıklar gördüklerini, depremin yollara da zarar verdiğini söyledi.

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Yüzey kırığının bulunduğu bölgelerde 1 ila 3 metre kot farkı oluştuğunu anlatan Bulut, şöyle konuştu:

AA-20230327-30692153-30692129-HATAY_HASSADAKI_YUZEY_KIRIKLARI_DEPREMLERIN_ETKISINI_GOZLER_ONUNE_SERIYOR

"Arazilerimizin içerisinde bazı bölgelerde obruk gibi oyuklar oluştu. Tarlalarımızın yapısının bozulmasına neden oldu.

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İki mahallemizde (Söğüt ve Hacılar mahalleleri) can kaybımız ve yıkım çok oldu.

AA-20230327-30692153-30692131-HATAY_HASSADAKI_YUZEY_KIRIKLARI_DEPREMLERIN_ETKISINI_GOZLER_ONUNE_SERIYOR

Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı.

AA-20230327-30692153-30692132-HATAY_HASSADAKI_YUZEY_KIRIKLARI_DEPREMLERIN_ETKISINI_GOZLER_ONUNE_SERIYOR

Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik.

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Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi."

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(AA)

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