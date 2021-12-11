Çarpıcı göz makyajları için en iyi göz kalemi çeşitleri

Çoğu zaman gözleri ortaya çıkarmak, derinlik katmak ve makyajı çarpıcı bir hale getirmek için iyi bir göz kalemi yeter de artar bile! Ancak bir göz kalemi sizi rezil de edebilir vezir de. O halde "En iyi göz kalemi akmayan göz kalemi!" desek abartmış olmayız. Doğru göz kalemini bulabilmeniz için en iyi göz kalemi markalarını sizin için inceledik.

1. Simsiyah ve akmayan bir göz kalemi

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Makyajların yıldız parçası göz kalemlerinden söz etmişken Maybelline New York'un Tattoo Liner serisinden bahsetmemek olmaz. Siz de temizleyene kadar sizinle kalacak bir göz kalemi arıyorsanız markanın Tattoo Liner serisinin Deep Onyx rengine bakabilirsiniz. Bu kalemi, yumuşacık yapısı sayesinde gözünüzü tahriş etmeden rahatlıkla sürebilirsiniz. Maybelline New York markalı bu kalemi, bir eyeliner gibi kullanabileceğiniz gibi sürer sürmez bir fırça yardımıyla dağıtarak dumanlı bir göz makyajı da elde edebilirsiniz.

"Göz kalemi nasıl kalıcı olur?" sorusuna yanıt olarak üretilmiş bu göz kalemini incelemek için buraya tıklayın.

2. Kolay sürülen yumuşak bir kalemi kim istemez?

Makyajı başka bir boyuta taşıyan göz kalemleri arasında seçim yapmakta zorlanıyorsanız sıklıkla tercih edilen yerli kozmetik markası Golden Rose'un Dream Eyes serisine bakabilirsiniz. Markanın özel formüllü ve kaliteli No: 401 göz kalemini hem günlük hem gece makyajlarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kolay sürümü ile konforlu bir kullanım sunan bu göz kalemi, gözünüze sabitlenerek gün boyu kalıcılığını korur. İsterseniz Dream Eyes serisinin farklı renk seçeneklerini de inceleyebilirsiniz.

Golden Rose markasının bu kaliteli ve kolay sürülebilen yumuşak göz kalemini detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Jel göz kalemlerini seviyorsanız

Hem keskin çizgiler çekebileceğiniz hem fırça yardımıyla dağıtarak buğulu bir görünüm elde edebileceğiniz göz kalemlerini tercih ediyorsanız L'Oréal Paris'in Infaillible Gel Crayon serisi tam size göre. Markanın bu serisi, 24 saat kalıcılığı ve suya dayanıklılığıyla vazgeçilmeziniz olmaya aday. Farklı renk alternatifleri bulunan bu göz kalemini yumuşak jel kıvamındaki ucuyla gözünüzü tahriş etmeden ve çekiştirmeden rahatlıkla sürebilirsiniz. Hızlıca sabitlenen göz kalemi, makyajınızı silene kadar sizinle kalır. Yani sizi "Göz kalemim aktı mı?" endişesinden kurtarır.

L'Oréal Paris'in Back To Black isimli göz kalemini incelemek için buraya tıklayın.

4. Asansörlü göz kalemi sevenlere

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Hem suya dayanıklı hem sizi kalemtıraş derdinden kurtaracak asansörlü bir göz kalemi arıyorsanız Avon markasının Glimmersticks Açılıp Kapanabilen Göz Kalemi sizin için harika bir seçim olabilir. Kullanımı son derece pratik olan bu göz kalemini asansörlü formu sayesinde kalemtıraş kullanmadan rahatlıkla açıp kapatabilirsiniz. 9 farklı renk seçeneği bulunan ve yumuşak bir dokuya sahip olan bu göz kalemi, 12 saate kadar kalıcılığını ve etkisini korur. Ayrıca suya dayanıklılığı sayesinde gözleriniz yaşarsa veya denize girseniz bile sizi bırakıp gitmez.

Avon markasının hem günlük hem gece makyajlarınıza uyum sağlayacak siyah renkli göz kalemini incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Kalemtıraşla uğraşmak istemeyenlere

Etkili bir makyaj için bir diğer önerimiz de ürün çeşitliliğiyle adından söz ettiren kozmetik markası Flormar'ın Style Matic Göz Kalemi. Bu kalem, asansörlü formuyla sizi yanınızda kalemtıraş taşıma derdinden kurtarır. Yoğun siyahlığıyla dikkat çeken bu göz kalemi ile hem kirpik diplerinizi belirginleştirebilirsiniz hem göz kapağınızda istediğiniz kalınlıkta çizgiler çekerek keskin bir eyeliner görünümü elde edebilirsiniz. Hayvanlar üzerinde test edilmeyen bu ürünle doğa dostu bir seçim yapabilirsiniz.

Flormar markasının gün boyu kalıcı ve yumuşacık yapısıyla rahat bir sürüme sahip bu göz kalemini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Hayalindeki kahverengi göz kalemini arayanlara

Hem gözlerinize derinlik katacak hem göz renginizi ortaya çıkaracak kahverengi bir kalem mi arıyorsunuz? Öyleyse profesyonel makyaj artistlerinin ilk tercihleri arasında yer alan MAC markasının Eye Kohl serisinden Teddy isimli göz kalemine bakabilirsiniz. Günlük ve gece makyajlarınıza uyum sağlayacak bu göz kalemi, kalıcılı yapısıyla da gönüllere taht kuran ürünlerden. Yumuşak ucuyla son derece rahat bir sürümü olan bu ürün, son derece ipeksi bir bitiş sağlar.

Kontakt lens kullananların da rahatlıkla tercih edebileceği MAC'in çok sevilen bu göz kalemini incelemek için buraya tıklayın.

7. Buğulu göz makyajlarını sevenlere

Buğulu göz makyajlarını seviyorsanız ve bu görünüme tek bir göz kalemi ile kavuşmak istiyorsanız Clinique markasının Quickliner For Eyes serisine bakabilirsiniz. Markanın farklı renk seçeneklerini sunduğu bu serisindeki göz kalemleri, yumuşacık uçlarıyla kolaylıkla sürülebiliyor. Ayrıca buğulu göz makyajlarınızı pratik bir şekilde yapabilmeniz için arkasında bulunan sünger ucu da son derece kolaylık sağlıyor. Üstelik 12 saat kalıcı olan bu göz kalemleri, gün boyu akma ya da bulaşma yapmıyor.

Clinique markasının Smokey Brown renkli göz kalemini incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Metalik ve çılgın renklerle makyajınıza hareket katın



Çarpıcı ve hareketli bir göz makyajı için metalik renkte bir göz kalemi arıyorsanız İtalya'nın sevilen makyaj markası KIKO'nun Intense Colour Long Lasting Eyeliner serisine bakabilirsiniz. Birçok farklı metalik rengin yer aldığı bu serinin göz kalemleri, uzun süre kalıcı bir etkiye sahip. Ayrıca son derece yumuşak uçlu olan bu göz kalemlerini sürdükten sonra sabitlenmesini bekleyerek keskin bir eyeliner görünümü elde edebilirsiniz. Dilerseniz arkasında bulunan sünger yardımıyla dağıtarak buğulu bir görünüm de sağlayabilirsiniz.

KIKO markasının 08 Metallic Emerald göz kalemini buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.

9. Suya dayanıklı göz kalemlerini kim sevmez ki?

Göz makyajınızı tamamlamak ve gözlerinizi belirginleştirmek için hiçbir koşulda akmayacak bir göz kalemi arıyorsanız Farmasi markasının suya dayanıklı bu göz kalemi sizin için biçilmiş kaftan olabilir. Farmasi'nin siyah renkli göz kaleminin yumuşacık yapısı sayesinde bir likit eyeliner görünümüne kavuşabilirsiniz. Yoğun pigmentleri ile tek seferde keskin bir sonuç elde edebileceğiniz bu göz kalemi, 14 saate kadar kalıcılığını koruyarak sizi yarı yolda bırakmaz.

Farmasi markasının günlük ve gece makyajlarınızın yıldızı olacak bu siyah renkli göz kalemini incelemek için buraya tıklayın.

"Sürdüğüm gibi kalsın." diyorsanız



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Çarpıcı bir göz makyajı için sürdüğünüz gibi kalacak, siz silene kadar yerinden oynamayacak bir göz kalemi arıyorsanız kozmetik sektörünün sevilen markası Estée Lauder'in Double Wear Eye Pencil serisi tam size göre. Serinin özel formülü sayesinde son derece kolay bir şekilde uygulanabilen 03 Smoke göz kalemi, sürdükten kısa bir süre sonra sabitlenerek akma ya da bulaşma problemi yaratmaz. Ayrıca kalemin arka tarafında bulunan sünger uç ile buğulu göz makyajları da yapabilirsiniz.

Estée Lauder markasının bu göz kalemini incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

