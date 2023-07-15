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Çarpıcı iddia! Babacan 'Bizim kimseye borcumuz yok' demişti: Yeni hamle, Kılıçdaroğlu'ndan...

15.07.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçime CHP listelerinden giren Saadet ve Gelecek partisi, TBMM'de grup kurmuş DEVA Partisi ile anlaşma sağlanamadığı belirtilmişti. DEVA Partisi son zamanlarda grup kurmak için 3 milletvekili olan Demokrat Parti ile görüşmelere başladı. Kulislerde konuşulanlara göre Babacan, kalan 2 vekil için CHP'nin kapısını çalacak. Seçimler sonrasında açıklama yapan Babacan, "Bizim kimseye borcumuz yok, seçimi helalinden kazanmış 15 milletvekilimiz var" çıkışıyla gündem olmuştu.

Çarpıcı iddia! Babacan 'Bizim kimseye borcumuz yok' demişti: Yeni hamle, Kılıçdaroğlu'ndan...

Saadet ve Gelecek partileri anlaşmış, Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi TBMM'de grup kurmayı başaramamıştı. Çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Babacan'ın TBMM'de grup kurabilmek için CHP'den iki vekil isteyeceği öne sürüldü.

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BABACAN'DAN YENİ HAMLE

DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi, seçime CHP listelerinden girmiş, aday gösterilen 39 isim milletvekili olmuştu. Sandık sonrası tartışma sürerken Ali Babacan'ın yeni bir hamle yapacağı kulislerden sızdı. DEVA Partisi'nin 15 milletvekili var. Grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor. Babacan, 3 milletvekili olan DP ile görüşmelere başladı. Kalan iki vekil için de CHP'nin kapısını çalacak.

"BİZİM KİMSEYE BORCUMU YOK"

Babacan, seçim sonrası "Bizim kimseye borcumuz yok, anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" çıkışı ile CHP'ye göndermede bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK?

Show Haber'in haberine göre şimdi gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararına çevrildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Babacan Kemal Kılıçdaroğlu CHP DEVA Partisi

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