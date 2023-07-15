Çarpıcı iddia! Babacan 'Bizim kimseye borcumuz yok' demişti: Yeni hamle, Kılıçdaroğlu'ndan...

Saadet ve Gelecek partileri anlaşmış, Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi TBMM'de grup kurmayı başaramamıştı. Çarpıcı bir iddia öne sürüldü. Babacan'ın TBMM'de grup kurabilmek için CHP'den iki vekil isteyeceği öne sürüldü.

BABACAN'DAN YENİ HAMLE

DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat Parti ve Türkiye Değişim Partisi, seçime CHP listelerinden girmiş, aday gösterilen 39 isim milletvekili olmuştu. Sandık sonrası tartışma sürerken Ali Babacan'ın yeni bir hamle yapacağı kulislerden sızdı. DEVA Partisi'nin 15 milletvekili var. Grup kurmak için 20 milletvekili gerekiyor. Babacan, 3 milletvekili olan DP ile görüşmelere başladı. Kalan iki vekil için de CHP'nin kapısını çalacak.

"BİZİM KİMSEYE BORCUMU YOK"

Babacan, seçim sonrası "Bizim kimseye borcumuz yok, anamızın ak sütü gibi helalinden kazandık. Bugün seçimi helalinden kazanmış, başı dik, alnı açık 15 milletvekilimiz var" çıkışı ile CHP'ye göndermede bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU NE DİYECEK?

Show Haber'in haberine göre şimdi gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kararına çevrildi.

