Çarpıcı iddia: İlk tercih Nureddin Nebati değildi

Merkez Bankas'nın 18 Kasım'daki faiz kararı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında faiz ile ilgili açıklama yaparak "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam" demişti.

LÜTFİ ELVAN ALKIŞLAMAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın Erdoğan’ı alkışlamadığı görülmüştü. Bu durum sonrası tartışmalar beraberinde gelmiş ve Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın görevden alınacağı belirtilmişti.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDA GÖREV DEĞİŞİMİ

Gece yarısı Resmî Gazete'de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığına Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati getirildi.

"İLK TERCİH NEBATİ DEĞİLDİ"

Habertürk yazarı Fatih Altaylı bugünkü köşesinde yaşanan değişikle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Ankara kulislerine dayandırdığı yazısında Altaylı, Elvan sonrası dönem için ilk tercihinin Nureddin Nebati olmadığını ilk ismin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın tez danışmanlığını da yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan olduğunu iddia etti.



