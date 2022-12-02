Çarşaflarınız tertemiz kokacak! Çamaşır makinesine kesinlikle ekleyin

Uyku en temel ihtiyaçlarımız arasında bulunuyor. Gün içerisinde yorgunluğu ve stresi atmamızı sağlayan uykunun daha da rahatlatıcı olmasını istiyorsak daima temiz, havalandırılmış ve güzel kokan bir odada uyumamız gerekiyor. Çarşafların temizliği de uyku kalitesi için büyük önem taşıyor. TikTok'ta bir kadın çarşaflarınızı güzel kokmaları ve güzel görünmeleri için yıkamanın çok basit bir yolu olduğunu ve bunun kullandığınız yıkama sıvısı veya yumuşatıcı türünü içermediğini açıkladı.

ÇARŞAFLARIN GÜZEL KOKMASI İÇİN YAPILACAKLAR

Temizlik gurusu, çamaşır makinesine deterjan, çeyrek bardak bikarbonat, çeyrek bardak sirke ve beş damla lavanta esansiyel yağından oluşan ev yapımı bir karışım eklerken görülebilir. Videoya yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısı "Bunu birkaç ay önce yapmaya başladım ve BAYILDIM!" dedi. Bir başkası ise: "Yıkama işlemimde karbonat ve sirke de kullanıyorum. Bunlar harika dezenfektanlar." dedi.

ÇARŞAFLARI YIKAMA DÜZENİ TARTIŞMA YARATTI

Video ayrıca çarşaflarımızı kaç kez yıkamamız gerektiği konusunda bir tartışma başlattı. Bir kişi şöyle dedi: "Haftada en az bir kez yıkamayan insanlar olduğunu mu söylüyorsunuz?" Bir diğeri ise, "Evcil hayvanınız yoksa ve yalnız uyuyorsanız, iki haftada bir yeterlidir" dedi. 2020'de yapılan bir anket, nüfusun üçte birinin onları yılda yalnızca bir kez yıkadığını ortaya çıkardı.

HAFTADA BİR DEĞİŞTİRİLMELİ

New York Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan uzman Philip Tierno'nun ideal olarak haftada en az bir kez çarşafları değiştirmek gerektiğini belirtti.

