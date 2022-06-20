Çatlamış topuk sorununu kökten çözecek! Topuklarınızın pürüzsüz olması için…

Topuk çatlakları oldukça bakımsız ve kötü bir görünüme sebep oluyor. Özellikle yaz aylarında giyilen açık ayakkabılar ve terliklerden görülen topukların pürüzsüz olması daha bakımlı bir görünüme kavuşmanızı sağlıyor. Ayaklara çeşitli bakımlar yapılsa da topuklar çeşitli nedenlere bağlı olarak çatlayabiliyor. Ancak evde yapacağınız doğal maskeler ile topuklarınızdaki çatlakları basit bir şekilde çözebilirsiniz.

LİMON

Ciltle alakalı birçok sorunu iyi gelen limon, asidik yapısı sayesinde cildi yumuşatarak çatlamayı önler. Topuğunuzda meydana gelen çatlaklar sizi rahatsız ediyorsa; ılık suyun içerisine bir miktar limon suyu ilave edin ve ayaklarınızı bu suda yaklaşık 15 dakika bekletin. Ardından ponza taşı yardımıyla topuğunuzu fırçalayın. Son olarak ise ayaklarınızı temiz su ile yıkayın ve havlu yardımıyla kurutun. Bu yöntemi uygularken dikkat etmeniz gereken nokta suyun çok sıcak olmamasıdır. Çünkü sıcak su cildinizin kurumasına, dolayısıyla topuğunuzun daha fazla çatlamasına sebep olur.

BİTKİSEL YAĞLAR

Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, susam yağı ya da badem yağı… Cilde çok iyi geldiği söylenen bu yağların ortak özelliği cildi doğal yollarla nemlendirmesidir. Topuk çatlağından kurtulmak için; ayağınızı ılık suda bir süre beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından ayağınızı temizleyin ve kurulayın. Sonrasında seçtiğiniz öz yağlardan biriyle ayak tabanlarınıza masaj yapın. Bu işlemin ardından ayağınıza çorap giyin ve bu şekilde uyuyun. Sabah uyandığınızda topuklarınızdaki yumuşaklık sizi de şaşırtacaktır. Bu yöntemi topuklarınızdaki çatlaklar tamamen geçene kadar her gece tekrar edebilirsiniz.

VAZELİN

Topuk çatlağı için ne yapmalı diye soranlara önerebileceğimiz bir diğer doğal çözüm vazelin. Topuğunuzu yumuşatmak ve cildinize ihtiyaç duyduğu nemi vermek amacıyla vazelinden destek alabilirsiniz. Öz yağlarda olduğu gibi, ayaklarınızı ılık suda beklettikten sonra topuğunuzu ponza taşıyla ovun. Ardından tüm ayağınıza bolca vazelin sürün ve ayaklarınıza çorap giydikten sonra bu şekilde uyuyun. Sabah kalktığınızda topuğunuzda ciddi bir yumuşama olacaktır. Dilerseniz vazelini bir çay kaşığı kadar limon suyuyla karıştırıp ayağınıza sürebilirsiniz. Bu uygulamanın topuktaki çatlama geçene kadar her gün yapılması tavsiye ediliyor.

NEMLENDİRİCİ KREM

Her akşam ayakları ılık suda yıkadıktan sonra poza taşıyla temizlemek ve arkasından ayak tabanlarına nemlendirici krem sürmek topuk çatlağının hızla geçmesini sağlar. Bu yöntemi her duştan sonra uygulamak ise topuk çatlağının oluşmasını engeller. Topuk çatlağını kısa sürede iyileştirmek için düzenli olarak nemlendirici krem sürmelisiniz. Kremi sürdükten sonra pamuklu çorap giyip ayak tabanının sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz.

BAL

Mucizevi besin balın antibakteriyel ve nemlendirici özelliği sayesinde topuk çatlaklarından hızla kurtulabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; ılık su dolu bir kaba bir miktar balı ilave etmek ve bu suda ayaklarınızı 15 dakika kadar bekletmek. Ardından diğer yöntemlerde olduğu gibi ayaklarınızı durulamanız, kurulamanız ve ponza taşı ile topuklarınızı fırçalamanız gerekiyor. Bu yöntemi de topuklarınızdaki çatlaklar tamamen yok olana kadar uygulayabilirsiniz.

OLGUN MUZ

Yumuşacık ve pürüzsüz ayak topukları için muzun nemlendirici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Olgun bir muzu ezip püre haline getirdikten sonra topuklarınızı muz püresi ile ovun. Mümkünse muz püresini 5-10 dakika kadar ayağınızda bekletin. Ardından ayaklarınızı ılık su ile temizleyin. Sonrasında, ayaklarınızı yine 5-10 dakika kadar soğuk suda bekletin.

PİRİNÇ UNU

Peeling etkili pirinç unu sayesinde topuğunuzdaki ölü deriye atabilir ve böylece çatlağın önüne geçebilirsiniz. Şimdi vereceğimiz tarif ile ayaklarınızda ölü derilerden kurtulurken bir yandan da cildinizi nemlendirebileceksiniz. 1 avuç pirinç ununu, birkaç çay kaşığı bal ve elma sirkesi ile macun haline gelene kadar karıştırın. Ayaklarınızı 10-15 dakika kadar ılık suda bekletin, ardından kurulayın. Son olarak hazırladığınız macun ile ayak topuklarınızı ovun.

TOPUK ÇATLAĞI NEDEN OLUR?