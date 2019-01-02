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Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a: Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da elimizden bir kaza çıkmasın

DÜNYA HABERLERİ  | 02.01.2019 19:16 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine ilişkin, "Yunanistan'a bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar, 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında düzenlenen "Çarşamba Konferansları"nda konuştu. Türk dış politikasını yürütürken İçişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Çavuşoğlu, "Bugün sahada terörle mücadele ederken, sınırımızın ötesinde harekatları yürütürken masada da kazanımlarımızı kaybetmemek için yine birlikte çalışıyoruz. Artık Türkiye sahada değil, masada da güçlüdür" diye konuştu.

Dünyanın bir geçiş döneminde olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bir taraftan tek merkezli politika izlemeye çalışan başta ABD gibi bazı ülkelerin olduğunu, diğer taraftan da çok taraflılığı savunan ülkeler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Zamanında ihmal ettiğimiz kıtalarda olmazsak, yarın oralara gitmek için geç kalmış sayılabiliriz. Fırsatları da yakalamamış oluruz. Geçmişte sömürgeci anlayışla oralarda olan ülkelerin bugün bizim dış politikamızı sorgulamasına da müsaade etmeden dünyanın her yerinden olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

'ABD, BRUNSON MESELESİNİ FAZLA BÜYÜTTÜ'

Çavuşoğlu, dış politikalarda hukuki zeminin önemine dikkat çekerek, "Bu nedenle bazı ülkelerle sorun yaşayabilirsiniz. ABD ile YPG'ye verdiği destekten dolayı yaşıyoruz, FETÖ'yü iade etmediği için yaşıyoruz. Brunson gibi hukuki veya konsolosluk meselelerini onlar çok büyütüyorlar. Şimdi onların büyüttüğü meseleye bakın. Bir şahıs işlediği bir suçtan dolayı tutuklanmış ve hüküm giymiş, hüküm giydikten sonra hapisten çıkmış. Bunu ne kadar büyütüyorlar. Türkiye için YPG'ye verdiği silah desteği ve diğer destekler hayati bir konu. Bir ülkenin sınır güvenliği sadece bekası ile ilgili bir konu. Hangisi daha önemli? Ama işte 'ben büyük ülkeyim bir kişi için fırtınalar kopartırım' anlayışının Türkiye'de artık yer bulmadığını en güçlü ülkelerde öğrenmeye başladı" dedi.

'ŞIMARIK ÇOCUĞUNUZA SAHİP ÇIKIN'

Yunanistan ile yaşanan Doğu Akdeniz'deki sondaj gerilimine değinen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Ege etrafında ve Doğu Akdeniz'de çıkarlarımızı da hep birlikte savunmaya devam etmemiz lazım. Bugün Ege'de oldubittilere izin vermiyoruz. Hem Meclisimizin kararını hatırlıyoruz hem de Sahil Güvenliğimiz ve ilgili birimlerimiz dahil bazı olumsuz adımlar atıldığı zaman gerekeni yapıyoruz. Yunanistan'a da bir uyarı yapıyoruz. Sizin bir şımarık çocuğunuz var, Milli Savunma Bakanı'na öyle söylüyorlar 'Bizim şımarık çocuğumuz' diyorlar. Şımarık çocuğunuza sahip çıkın da bizim güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın. Bunu hatırlatıyoruz. Bu esasen son derece dostane bir uyarıdır. Durup dururken gerginliği arttırıcı söylemler içinde bulunmanızın veya bir adacığa çıkmaya çalışmanızın bir faydası yok. Size bir şey getirmez. Hem Ege'de hem de Doğu Akdeniz'de özellikle hidrokarbon rezervlerinin değerlendirilmesi konusunda çıkarlarımızı korumak için gereğini yapıyoruz."

(İHA)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan

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