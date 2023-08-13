Cayır cayır yağ yakıyor! Kilo vermeyi hızlandıran 4 besin

Kilo vermek için dengeli beslenmeli, bol su tüketmeli ve egzersiz yapmalısınız. Fazla kilolarınızdan kolayca kurtulabilmek için bu 4 besini tüketmeniz oldukça fayda sağlayacaktır.

1) YEŞİL ÇAY

Günde 2 bardak yeşil çay tüketimi oldukça etkili sonuçlar gösteriyor. Yüksek oranda antioksidan içerdiği için vücut ısısını yükselterek, yağ yakımınızı başlatıyor. Metabolizmayı hızlandırıyor ve böylece hızlıca zayıflamanızı sağlıyor.

2) LİMON

Limon yanan yağları dışarı atıyor, vücudu alkali hale getiriyor. Ayrıca içerisindeki pektin lifi barındıran limon, tokluk hissi veren ve bu sayede kilo vermeye yardımcı olan bir besindir. Suyunuzu alkali hale getirerek günlük en az 2 litre limonlu su tüketin.

Ananas hızlıca vücuttaki ödemi atıp tüm şişkinliği alıyor. Vitamin oranının yüksek olması ile beraber metabolizmayı da hızlandırıcı etkisi ön plana çıkmaktadır. Gün içerisinde ananas tüketen pek çok kişi hızlı ve sağlıklı kilo vermeye başlamaktadır.

4) TARÇIN

Kilo vermede en etkin baharatlardan biri olan tarçın, kan şekeri seviyesini düzenler. İnsülin direncini de önleyen tarçınlı su, ara öğünlerde kişinin acıkmasını önleyerek uzun süre tok tutar. Tarçın yağ metobolizmasını düzenleyerek hızlıca kilo vermenizi sağlıyor.





