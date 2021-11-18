HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çekya'dan PCR testi kararı! Aşısızlara tamamen yasaklanacak

Çekya'dan PCR testi kararı! Aşısızlara tamamen yasaklanacak

18.11.2021 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çekya’da Bakanlar Kurulu, koronavirüs pandemisi ile mücadele kapsamında 22 Kasım’dan itibaren restoran, bar ve kafeler ile kültürel ve toplu etkinliklere sadece aşılı ve son altı ay içinde hastalığı geçirmiş kişiler girmesine, PCR ve antijen test sertifikalarının ise kabul edilmemesine karar verdi.

Çekya'dan PCR testi kararı! Aşısızlara tamamen yasaklanacak

Çekya’da artan koronavirüs vakaları sonrası toplanan Bakanlar Kurulu, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni önlemleri açıkladı. Kurul, 22 Kasım’dan itibaren restoran, kafe, bar, kuaför, sinema ile tiyatro gibi kültürel faaliyetlere sadece aşı olanlar ve son altı ay içinde hastalığı geçirmiş kişilerin girmesine, PCR ve antijen test sertifikalarının ise kabul edilmemesine karar verdi.

KARARDAN MUAF OLANLARA ÜCRETSİZ PCR TESTİ HAKKI

İstisnai olarak 12-18 yaş arasındaki çocuklar ile sağlık nedenleriyle aşı olamayanların 72 saatten eski olmayan bir PCR test sertifikası ile söz konusu yerlere ve etkinliklere giriş yapabilecekleri aktarıldı. İstisna kapsamında olanlara ise ayda ücretsiz 5 PCR testi hakkı verileceği, tam aşılı olan fakat tam aşının yeterli olmadığı ülkelere seyahat eden kişilere ise sağlık sigortası tarafından ayda 2 PCR testi için geri ödeme yapılacağı belirtildi.

Koronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktıKoronavirüs tedavisinde kullanılmıştı! Bilim Kurulu üyesi: Favipiravir maalesef etkisiz çıktı

"DURUM GERÇEKTEN CİDDİ"

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Başbakan Andrej Babis, “Durum gerçekten ciddi. Tekrarlıyoruz, herkes aşı olmalı. Aldığımız yeni önlemler salgının artışını engellemek için alınan kararlar fakat bu işi sadece aşı ile bitirebiliriz. Bu nedenle kapalı alanlara girişte testleri artık tanımıyoruz. Evet, Bavyera modelinden ilham aldık fakat bu tam olarak Bavyera modeli değil. Şirketlerde ve okullarda toplu testlere geri dönüyoruz" dedi.

ŞİRKETLERE MADDİ DESTEK VERİLECEK

Sanayi ve Ticaret Bakanı Karel Havlicek ise yaptığı açıklamada, “İşe giden herkes aşı olmalı ya da hasta olduğunu kanıtlamalı. Bunu sağlayamayanlar ise haftada 1 kez sertifikalı bir sağlık kuruluşunda PCR testi yaptırdığını ibraz etmek zorunda kalacak. Şirketlerde ise toplu testlere başlanacak. Ayrıca şirketlere evden çalışma modelini öneriyoruz. Devlet olarak, şirketleri testler ve evden çalışma modeli için maddi olarak destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Yanlış aşılama skandalı! Japonya’daki çocuk hastaya grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldıYanlış aşılama skandalı! Japonya’daki çocuk hastaya grip aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldı

SON 24 SAATTE 14 BİN 119 VAKA

Çekya’da dün resmi tatil olmasına rağmen son 24 saatte açıklanan 14 bin 119 koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 944 bin 400’e yükseldi. Son 24 saatte 27 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı ise 31 bin 769’a ulaştı. Ülkede 663'ü yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 440 kişi hastanelerde tedavi altında olduğu açıklandı.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdiBebek kamerasını hesaba katmayan hırsızlık şebekesi yakayı ele verdi
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Başı belada! Dünyayı sarsan olayla ilgili çarpıcı iddiaBaşı belada! Dünyayı sarsan olayla ilgili çarpıcı iddia
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi PCR testi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

PKK'nın başına geçecekti! Kaytan'ın cesedini gömenler öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

Yargıtay'dan köpeğe tecavüz eden sanık hakkında flaş karar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Dünyanın en sapık lideri Caligula!

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Babasını öldüren 15 yaşındaki kızdan kan donduran sözler

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Koronavirüse karşı ilginç çözüm! Aşı olana bedava seks

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.