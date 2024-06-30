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  4. Çeşme'deki orman yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmaritti attı, alevler yükseldi

Çeşme'deki orman yangının çıkış anı kamerada! Sigarasını içip izmaritti attı, alevler yükseldi

30.06.2024 13:23
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30.06.2024 13:23
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İzmir'in Çeşme ilçesindeki yangının, sigara izmaritinden çıktığı anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin izmariti sorumsuzca otluk alana attığı ve yangının rüzgarın etkisiyle hızla başladığı görülüyor.

İzmir'in Menderes, Selçuk ve Çeşme ilçelerinde dün başlayan orman yangınları, onlarca hektarlık alanı küle çevirdi. Yangınlar, havadan ve karadan yoğun müdahalelerle saatler süren çalışmalarla kontrol altına alınabildi.

ÇEŞME'DEKİ YANGININ SEBEBİ SİGARA İZMARİTİ

Menderes'teki yangın hobi bahçesinden kaynaklı çıkarken, Çeşme'deki yangın ise sigara izmaritinden meydana geldi.

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ATILAN SİGARA İZMARİTİ BÖYLE YANGIN ÇIKARDI

Öte yandan, Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde 50 hektar alanı küle çeviren yangının başlama anları kameralara yansıdı. Görüntülerde bir kişinin sigara izmaritini otluk alana attığı ve yangının başladığı görülüyor. İzmariti atan kişi yangını kendi imkanlarıyla söndürmek istese de, alevler bir anda kuvvetli rüzgarında etkisiyle yayılıyor. Tüm bu anlar saniye saniye kameralara yansıyor.

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GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili terör şüphesinin olmadığı, söz konusu yangını çıkartan kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Yine hobi bahçesinden çıkan Menderes yangınıyla ilgili de, ilgili kişilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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500 HEKTAR KÜL OLDU

Ayrıca, Menderes‘te ise yaklaşık 150 hektar, Selçuk'ta ise 350 hektarlık bir alan yangından zarar görmüştü.

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İzmir'deki yangında son durum! Çıkış nedeni belli oldu İzmir'deki yangında son durum! Çıkış nedeni belli oldu

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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İzmir orman yangını çeşme
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