Çeyiz hazırlığı yapanların "İyi ki aldım!" diyeceği ürünler listesi

Çeyiz alışverişi yaparken "Almasam mı acaba?" dediğiniz ürünlerin bir süre sonra mutfakta ve evde hayat kurtarıcı olduğunu görmek büyük bir keyif. Mesela kaliteli bir tencere seti, sabah kahvaltılarında imdadınıza yetişen bir çay makinesi ya da şık bir yemek takımı… "İyi ki almışım" dedirten bu parçalar, evinizi sıcak bir yuva haline getirecek. Çeyiz için yapacağınız doğru seçimler, yıllarca unutulmayacak neşeli sofralara, misafir ağırlamalarına ve günlük hayatınızı pratikleştiren anılara dönüşecek. Detaylar için gelin, listemize göz atalım!

1. Mutfakta şıklık ve kolaylık bir arada: Karaca Gris Biogranit 7 Parça Tencere Seti

Çeyiz alışverişi yaparken en çok tercih edilen ve mutfağın olmazsa olmazlarından biri de tabii ki kaliteli bir tencere seti! Bio granit iç kaplaması sayesinde yanma ve yapışma derdi olmadan yemeklerinizi tam kıvamında pişirebileceğiniz Karaca Gris Bio Granit de lezzetli yemeklerin en büyük sırrı! Şık kulpları ve leke tutmayan dış yüzeyi ile hem kullanışlı hem de mutfağınıza modern bir dokunuş katan setin bulaşık makinesinde yıkanabilmesiyle de zamandan tasarruf edersiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

“Kalitesi, rengi, bulaşık makinesinde yıkanabilmesi çok güzel. Yemekleri çok lezzetli çabuk pişirmesi ve tavası ile en muhteşem set.”

“Biogranit olduğu için tercih ettim. Şu an için iyi, uzun kullanımda da üzeceğini düşünmüyorum.”

Karaca tencere setinin yanında Karaca Stark 2'li Kesme Tahtası almak isterseniz buraya tıklayın.

2. Temizlikte yeni nesil yardımcınız: Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Akıllı Robot Süpürge

Çeyizinizde işlevselliğe ve teknolojiye yer açtıran Xiaomi Robot Vacuum S10 Plus Akıllı Robot Süpürge, evi köşe bucak süpürüp paspaslarken güçlü fan üfleme gücüyle en inatçı kirleri dahi sorunsuzca topluyor. 5200 mAh bataryası ile büyük alanları tek seferde temizliyor ve akıllı haritalama sistemiyle hiçbir detayı atlamıyor. Çeyizinizde böyle bir teknolojiye yer verdiğinizde temizlik için harcadığınız zamanı kendinize ayırabilirsiniz. Yeni evliler için evi sürekli temiz tutmak artık hiç dert değil!

Kullanıcılar ne diyor?

“Bugüne kadar neden böyle bir cihaz almadığım için kendime kızıyorum. Çok büyük rahatlık, oturduğunuz yerden ister kumandası ile ister belirlediğiniz bölgeyi temizletebiliyorsunuz. Ben genelde işteyken komut verip temizlik yaptırıyorum.”

“Çok kullanışlı bir alet. Zamandan tasarruf ettiriyor. Yorulmuyorsunuz. Her gün evi temizlediği için kir toz birikmiyor. Parasına gerçekten değiyor. Yorulup uğraşmadığınız için de canınız nasıl ve ne kadar isterse çalıştırabiliyorsunuz. Telefona uygulamayı yükleyip iş yerinden bile çalıştırabiliyorum.”

Xiaomi robot süpürgenin yanında Xiaomi Mi Mini Elektrikli El Süpürgesi almak isterseniz buraya tıklayın.

3. Sağlıklı ve verimli tarifler için: Cosori Airfryer (5,5 L)

Sağlıklı ve pratik tarifler hazırlamayı her mutfağın trendi haline getiren Cosori Airfryer, 5,5 litrelik geniş sepeti ile ister günlük yemeklerinizi ister kalabalık misafir menülerinizi minimum yağ ile hazırlamanıza olanak tanıyor. Patates kızartmasından et yemeklerine, tatlılardan sebze sotelerine kadar her şeyi hızlı ve sağlıklı bir şekilde pişirmenizi sağlayan cihaz, ön ısıtma ve sıcak tutma gibi fonksiyonlarıyla da işinizi hızlandırıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“Cosori marka airfryer kesinlikle tüm beklentileriniz fazlasıyla karşılıyor. Aldığım günden bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım, hala ilk günkü gibi.”

“Ürün çok güzel, hacmi geniş, ses yapmıyor, koku yapmıyor ve temizliği kolay. Tam fiyat performans ürünü.”

Cosori airfryer'ın yanında Zemus Spreyli Cam Şişe Yağdanlık almak isterseniz buraya tıklayın.

4. Sofranızdaki zarafeti tamamlayan klasik: Jumbo 9000 84 Parça 12 Kişilik Kutulu Çatal Kaşık Bıçak Seti

Çeyizde gösterişli ve kaliteli sofra takımları olmazsa olmazdır! Jumbo 12 Kişilik Çatal Kaşık Bıçak Takımı da hem günlük kullanımda hem de özel davetlerde sofranızı bir anda başka bir seviyeye taşıyacak bir set. Minimalist ve zarif tasarımıyla yemek sunumlarınızı görsel bir şölene çeviren takım, 18/10 paslanmaz çelik materyaliyle uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi pırıl pırıl kalır. Tatlı kaşığından çay kaşığına kadar her detayın yer aldığı Jumbo set, çeyizinizde mutlaka bulunması gereken en zarif eşyalardan biri!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok memnun kaldım. Çok kaliteli çok sağlam.”

“Tam bir zamansız klasik. Almayı düşünüp de kararsız olan varsa kesinlikle tavsiye ederim. Model olarak çok benzerini başka bir markadan da aldım ama aralarında dağlar kadar fark var.”

Jumbo çatal kaşık bıçak setinin yanında Jumbo 9000 5 Parça Servis Seti almak isterseniz buraya tıklayın.

5. Çeyizinizin kahramanı: Philips Azur Lacivert Buharlı Ütü

Tertemiz ve kırışıksız kıyafetler için Philips Azur Lacivert Buharlı Ütü, çeyiz listesine eklemeniz gereken pratik ve etkili bir yardımcı. 3200 watt gücüyle hızlı ısınan ve en inatçı kırışıklıkları bile kolayca gideren ütü, damlama önleyici sistemi sayesinde kıyafetlerde leke bırakmaz ve geniş su haznesiyle sürekli doldurma derdinden kurtulursunuz. Kumaş üzerinde adeta kayıp giden SteamGlide Elite tabanı ise ütü yapmayı keyifli hale getirir. Her zaman düzenli ve temiz görünmek için çeyizinizde böyle güçlü bir cihaz mutlaka yer almalı!

Kullanıcılar ne diyor?

“Ürünü çeyiz için almıştım. Oldukça kaliteli ve güzel ütülüyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Uzun kullanımda diğer ütülere göre daha iyi bir seçenek olduğu aşikar.”

“Çeyizime aldım. Çok güzel sorunsuz çalıştı, hemen ısınıyor, tavsiye ederim.”

Philips buharlı ütünün yanında Philips Buharlı Düzleştirici almak isterseniz buraya tıklayın.

6. Yumuşacık uyku keyfi için: Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Yastık (50x70 cm)

Çeyiz alışverişi yaparken yastık seçimine önem vermek şart! Othello Classico Soffica Kaz Tüyü Yastık, yumuşacık yapısıyla başınızı bulutlara yaslamış gibi hissettiriyor. %100 pamuk Nomite kumaşı ile tüy geçirme derdi yok, üstelik sağlıklı ve hijyenik bir kullanım sunuyor. Yan veya sırt üstü yatmayı sevenlere hitap eden Othello yastık, deliksiz bir uyku çekmek isteyenler için birebir. Ayrıca 30°C'de yıkanabiliyor, böylece temizliği de son derece basit!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çok rahat, iç malzeme çok güzel dağılıyor, ufak hareketle hemen şekilleniyor.”

“Ürün fazla yumuşak, ince ve yumuşak yastık sevenler tercih edebilir. Kafanızın şeklini alıyor, ben çok rahat ettim.”

Othello kaz tüyü yastığın yanında Othello Medica Promed Yastık almak isterseniz buraya tıklayın.

7. Çay saatlerinin olmazsa olmazı: Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi

Grundig TM 4961 Elektrikli Çay Makinesi, evleneceklerin ya da mutfağını yenileyenlerin olmazsa olmaz demirbaşı! Cam demliği sayesinde çayın rengini tam ayarında görmenizi sağlayan geniş haznesiyle kalabalık misafirlere dahi tek seferde çay hazırlayabileceğiniz makinenin ikili ısıtma sistemiyle çayınız uzun süre sıcak kalır, böylece sürekli ısıtmak zorunda kalmazsınız. Alt haznesi kettle olarak da kullanılabildiğinden tek ürünle hem su ısıtıcı hem de çay makinesi işlevini görür.

Kullanıcılar ne diyor?

“1,5 yıldır aktif kullanıyorum, hiç bir sorun yaşamadım.”

“Çok memnunum. Kaliteli. Çayı beklerken aşırı sıcak ya da soğuk tutmuyor, tam içilecek kıvamda bekletiyor. Koku vs. de yok.”

Grundig çay makinesinin yanında Versuni Philips Siyah Filtre Kahve Makinesi almak isterseniz buraya tıklayın.

8. Daha kaliteli bir uyku deneyimi: Taç Basic Saten Çift Kişilik Beyaz Nevresim Takımı

Çeyiz için klasik ama zamansız bir parça arıyorsanız Taç Basic Saten Nevresim Takımı, parlak dokusu ve şık görünümüyle yatak odanıza lüks bir hava katıyor. %100 saten kumaşı ile yumuşacık bir dokunuş sunarken talimatlara uygun yıkandığında uzun yıllar ilk günkü gibi parlaklığını koruyor. 40°C’de çamaşır makinesinde yıkayıp orta ısıda ütüleyebileceğiniz takım, beyaz rengin sadeliğiyle hem klasik hem de modern dekorasyonlara kolayca uyum sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

“İçerisinden nevresim, çarşaf ve 2 yastık kılıfı çıkıyor. Kalitesini çok beğendim. Yıkadıktan sonra çekme vs. gibi bir problem olmadı. Tavsiye ederim."

“Tek kelimeyle mükemmel. Harika bir kumaşı var. Pamuk saten ve çok havalı bir duruşu var. Kumaşı yumuşacık ve yeterince kalın.”

Taç nevresim takımının yanında yedek olarak TAÇ Basic Gri Saten Nevresim Takımı almak isterseniz buraya tıklayın.

9. Mutfaktaki fonksiyonel yardımcınız: Karaca Mastermaid Prosteel Soft Cream-Inox Blender Seti

Çeyiz hazırlığında mutfağa en çok lazım olan cihazlardan biri de Karaca Mastermaid Prosteel gibi doğrama, püre yapma ve karışım hazırlama işlerini tek bir cihazla halleden bir blender seti! 6 bıçaklı paslanmaz çelik blender ayağı sayesinde buzu bile sorunsuzca kıran ürün, derin tencerelerde dahi rahatça kullanabileceğiniz uzun blender ayağıyla yemek hazırlamayı pratikleştiriyor. Sebze doğramaktan smoothie yapmaya kadar her iş için birebir olan 0,8 litrelik doğrama haznesiyle tek seferde bolca malzeme hazırlamak da mümkün!

Kullanıcılar ne diyor?

“Tıpkı göründüğü gibi, rengi de çok güzel. Gücü 1500 W gayet iyi, denemek için smoothie yaptım gelir gelmez, gayet ideal ve kolay kullanım.”

“Gelir gelmez cheesecake tarifi denemek için tüm parçaları kullandım; süper kalite.”

Karaca blender setinin yanında WMF KULT Pro Çok Fonksiyonlu Blender almak isterseniz buraya tıklayın.

10. Sofralarınıza zarafet katan: Kütahya Porselen Bone Ilay 83 Parça Yemek Takımı

Çeyiz denince porselen yemek takımları ilk akla gelenlerden, değil mi? Kütahya Porselen Bone Ilay seti de 83 parçalık kapsamlı içeriği, altın detayları ve porselenin zarif dokusuyla hem günlük kullanıma hem de özel davetlere uygun. 12 kişilik servis, çukur ve pasta tabaklarından çay ve kahve fincanları gibi kullanırken gerekebilecek her türlü detay düşünülmüş. Çorbalığı, tuzluk-biberlik takımı ve peçeteliğiyle tam takım bir set olan Bone Ilay, evleneceklerin mutlaka listesine eklemesi gereken şık ve işlevsel bir seçenek!

Kullanıcılar ne diyor?

“Çeyizim için almıştım, görselde görünenden daha şık ve asil. Hiç çekinmeden alabilirsiniz bu fiyata tam takım ve zarif.”

“Çok zarif ve başarılı bir ürün. İhtiyacı olan alsın pişman olmaz.”

Kütahya Porselen yemek takımının yanında günlük kullanım için Kütahya Porselen Moderna 4 Kişilik Yemek Takımı almak isterseniz buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.