"ChatGPT, Google'a rakip olabilir" deniliyordu, galiba oluyor! Bu iddia çok konuşulur: Microsoft...

"ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?" sorusu, sadece tahminlere göre geçtiğimiz haftalarda arama motorları üzerinden yanıtı aranan sorulardan birkaçı oldu. Çünkü OpenAI'nin yeni nesil yapay zeka destekli sohbet robotu geçtiğimiz haftalara damgasını vurdu. Sorulan sorulara yanıtlar veren, Türkçe de konuşabilen, hikayeler oluşturabilen ve kod yazabilen ChatGPT'nin Google'a rakip olabileceği bile iddia edildi, bunun üzerine teoriler geliştirildi. Son dakika iddialarına göre, dikkat çeken bu teori, bir anlamda gerçekleşiyor olabilir.

"GOOGLE'A MEYDAN OKUMAK İÇİN CHATGPT DESTEKLİ BİNG ÜZERİNDE ÇALIŞIYORLAR"

The Information'ın haberine, ChatGPT sohbet robotunun geliştiricisi OpenAI'ye 1 milyar dolarlık yatırım yapan ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, yaptığı yatırımın karşılığını yakında alabilir. Çünkü söz konusu haberde yer alan iddiaya göre, Microsoft ve OpenAI, Google'a meydan okumak için ChatGPT destekli Bing üzerinde çalışıyor.

Haberde, planlar hakkında bilgisi olan iki kaynağa dayandırılarak Microsoft'un yalnızca bir bağlantı listesi göstermek yerine bazı arama sorgularını yanıtlamak için ChatGPT'nin arkasındaki yapay zekayı kullanan Bing arama motorunun bir sürümünü başlatmaya hazırlandığı söyleniyor.

NE ZAMAN PİYASAYA ÇIKACAK?

Yeni özelliğin mart ayının sonundan önce çıkabileceği konuşuluyor. İddiaya göre, Microsoft ise bu yeni özelliğin, arama motoru konusundaki büyük rakibi Google'a karşı üstünlük sağlamasına yardımcı olmasını umuyor.

