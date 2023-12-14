CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU? İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanları kimler oldu? Ekrem İmamoğlu yeniden aday mı? 5 il açıklandı!

CHP belediye başkan adayları belli oldu. 2024 yerel seçimleri için İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa belediye başkanı adayları açıklandı. 'İstanbul'da aday kim oldu, Bursa Belediye Başkanı hangi partiden, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı' ekranları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte CHP'nin belediye başkanı adayları...

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

2024 yerel seçimlerinde beş ilin CHP belediye başkanı adayı belli oldu. CHP 5 ildeki adaylarını resmen tanıttı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa belediye başkanı adayları açıklandı.

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

İstanbul- Ekrem İmamoğlu

Ankara- Mansur Yavaş

Bursa- Mustafa Bozbey

Bolu- Tanju Özcan

Balıkesir- Ahmet Akın







