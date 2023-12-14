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CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU? İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanları kimler oldu? Ekrem İmamoğlu yeniden aday mı? 5 il açıklandı!

14.12.2023 21:01 | Son Güncelleme:
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CHP belediye adayları belli oldu mu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelen son dakika açıklamasına göre 2024 yerel seçimleri için beş ilin belediye başkanı adayı belli oldu. Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Tanju Özcan'ın yeniden aday olup olmadıkları merak ediliyor. Peki, CHP ADAYLARI BELLİ OLDU MU? İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanları kimler oldu? Ekrem İmamoğlu yeniden aday mı? 5 il açıklandı!

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU? İstanbul, Ankara, İzmir belediye başkanları kimler oldu? Ekrem İmamoğlu yeniden aday mı? 5 il açıklandı!

CHP belediye başkan adayları belli oldu. 2024 yerel seçimleri için İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa belediye başkanı adayları açıklandı. 'İstanbul'da aday kim oldu, Bursa Belediye Başkanı hangi partiden, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı' ekranları yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İşte CHP'nin belediye başkanı adayları...

CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI BELLİ OLDU MU?

2024 yerel seçimlerinde beş ilin CHP belediye başkanı adayı belli oldu. CHP 5 ildeki adaylarını resmen tanıttı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin İstanbul, Ankara, Bolu, Balıkesir ve Bursa belediye başkanı adayları açıklandı.

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CHP BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER OLDU?

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin belirlediği adaylar şu şekilde;

İstanbul- Ekrem İmamoğlu
Ankara- Mansur Yavaş
Bursa- Mustafa Bozbey
Bolu- Tanju Özcan
Balıkesir- Ahmet Akın

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