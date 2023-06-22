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CHP’de ‘24 il başkanı istifa etti’ iddiası gündem yarattı! Açıklamalar peş peşe geldi…

22.06.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’de dün gerçekleştirilen il başkanları toplantısı sonrasında gündem yaratan iddialar ortaya atıldı. Toplantıda '24 il başkanı istifa etti' iddiası olay olurken genel merkezin güven mesajı isteğine bazı il başkanlarının karşı çıktığı öne sürüldü. Öte yandan 8 buçuk saat süren toplantı sonrasında İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu il başkanlarının ortak açıklamasının bugün yayınlanacağını belirtti.

CHP’de ‘24 il başkanı istifa etti’ iddiası gündem yarattı! Açıklamalar peş peşe geldi…

CHP’de istifa iddiası sonrası açıklamalar peş peşe geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Genel Merkez'de 81 il başkanıyla toplantısı sürerken, "24 il başkanı istifa etti" iddiaları gündeme geldi. T24'ün haberine göre CHP'li kaynaklar ise iddiayı doğrulamazken, Genel Merkez tarafından 'Genel Başkan'ın yanındayız' konulu deklarasyonun imzalanması istendiği; ancak bazı il başkanlarının buna karşı çıktığı belirtildi.

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CHP lideri Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantı sürerken, 24 il başkanının görevlerinden istifa ettiği iddia edildi. CHP'li yetkililer ise iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı. Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi.

Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı.

CHP TEYİT ‘24 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ’ İDDİASINI YALANLADI

CHP tarafından kurulan CHP Teyit sayfası, iddiayı yalanladı. Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Bazı medya organlarında yer alan, CHP’li 24 il başkanının istifa ettiği yönündeki haber doğru değildir.” denildi.

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ORTAK BİLDİRİ BUGÜN PAYLAŞILACAK

Öte yandan toplantının ardından açıklama yapan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Ortak basın bildirimizi bugün kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP istifa

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