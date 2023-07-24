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CHP'de 'değişim' taraftarlarından parti yönetimine kritik mesaj: İmamoğlu'na yakın isimler salt çoğunlukta! Parti Meclisi'nde 'Zoom' toplantısı gerginliği

24.07.2023 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, partinin geleceği ve özellikle 2024'teki yerel seçimler açısından kritik günlerden geçiyor. Cumartesi günkü gergin toplantının ardından dün de yine Kılıçdaroğlu başkanlığında 12 saatlik bir toplantı gerçekleşti. Toplantıda bazı il ve ilçe başkanlarının görevden alınmalarına itirazları oylandı. Oylama sonucu 'değişim' taraftarlarının salt çoğunluğa ulaşması olağanüstü kurultay seçeneğini gündeme getirdi. Öte yandan bu toplantıda da 'gizli Zoom toplantısı' nedeniyle gerginlik yaşandı.

CHP'de 'değişim' taraftarlarından parti yönetimine kritik mesaj: İmamoğlu'na yakın isimler salt çoğunlukta! Parti Meclisi'nde 'Zoom' toplantısı gerginliği

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde 'değişim' çıkışıyla parti içi muhalefet yaratan ve genel merkezden habersiz yapılan Zoom toplantısına katılan isimlerden bazılarının da yer aldığı Parti Meclisi (PM) toplantısı dün gerçekleşti. Saat 13.00'te başlayan toplantı 12 saat sürdü. Oylama sonucuyla olağanüstü kurultay ve yerel seçimler için belirlenecek adaylar bakımından parti yönetimine önemli bir mesaj verilmiş oldu.

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İTİRAZLARDA ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

AA'nın aktardığına göre; Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun sunumuyla başlayan toplantıda, CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 5 Temmuz'da görevden aldığı Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ve İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün yaptıkları itiraz oylandı.

Gizli oylamada, PM'nin üçte iki çoğunluğunun desteğini alamayan dört il ve bir ilçe başkanının itirazları kabul görmedi.

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'DEĞİŞİM' TARAFTARLARI SALT ÇOĞUNLUĞU SAĞLADI

CHP Parti Meclisi'nin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu dahil 61 üyesi bulunuyor.

Toplantıda, PM üyelerinin yarıya yakınının söz konusu il ve ilçe başkanlarının göreve dönmesi yönünde oy kullandığı belirtildi. t24'ten Eray Görgülü'nün aktardığına göre; Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan’ın itirazı 31 ret, 30 kabul; Muş İl Başkanı İsmail Adanur’un itirazı 30 ret, 31 kabul; Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’ın itirazı 31 kabul, 30 ret ve 2 çekimser; Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan’ın itirazı 28 kabul, 33 ret; İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün’ün itirazı da 26 kabul, 35 ret oyu ile reddedildi.

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İMAMOĞLU DESTEKÇİLERİNDEN PARTİ YÖNETİMİNE KRİTİK MESAJ

Öte yandan oylamalarda üçte iki çoğunluk sağlanamasa da itirazların bazılarında salt çoğunluğun sağlanması CHP'de yerel seçim ve olağanüstü kurultay açısından önem taşıyor. Yerel seçimlerde aday olacak isimler ve olağanüstü kurultaya gidilmesi için salt çoğunluğun imzası gerekiyor.

Görevden alınan il ve ilçe başkanlarının Ekrem İmamoğlu'na yakın isimler olduğunu öne sürülüyor. Bu da, oylama sonuçlarıyla birlikte dikkate alındığında, 'değişim' isteyen parti içi muhalefetin Parti Meclisi'nin yaklaşık yarısını oluşturması olağanüstü kurultaya gidilebileceği olasılığını yeniden gündeme getiriyor. Ayrıca İmamoğlu taraftarlarının yerel seçimlerde aday olacak kişileri belirleme sürecinde de etkin rol oynayacağına işaret olarak değerlendiriliyor.

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TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ CHP'YE KATILDI

Toplantıda, Kastamonu İl Örgütü ile merkez, İnebolu ve Taşköprü ilçe örgütleri, Adana Yüreğir İlçe Örgütü, Kırklareli Babaeski İlçe Örgütü, Sinop Durağan İlçe Örgütü ve Tekirdağ Çerkezköy İlçe Örgütü'nün yönetim kurulu sayılarının artırılması talebi ise kabul edildi.

Türkiye Değişim Partisinin CHP'ye katılımının onaylanıp karara bağlandığı toplantıda, kurultay süreci ve ekonomi politikaları da görüşüldü.

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ZOOM TOPLANTISI YİNE GERGİNLİK YARATTI

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekilleri arasında yapılan Zoom toplantısı ile seçim sonuçlarının da gündeme geldiği, bu konulara ilişkin bazı PM üyeleri arasında tartışmaların yaşandığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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