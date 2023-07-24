Ukrayna'dan sonra yeni hedef Polonya mı? Putin'in ardından Lukaşenko'dan açıklama: 'Batıya gitmek istiyorlar'

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da bir araya geldi.

"UKRAYNA 26 BİN ASKERİNİ KAYBETTİ"

Görüşmede, Ukrayna ordusunun çok sayıda asker kaybettiğini belirten Lukaşenko, “ABD’deki tahminlere göre Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 26 bin asker kaybetti.” dedi.

"BATI'YA GİTMEK İSTİYORLAR"

Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Wagner savaşçılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak “Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar. Kararlaştırıldığı gibi onları Belarus’un merkezinde tutuyorum.” diye konuştu.

Putin de Ukrayna’nın karşı saldırıda yaşadığı asker kaybının 26 binden fazla olduğunu vurgulayarak “Karşı saldırı var ancak başarısız oldu.” ifadesini kullandı.

POLONYA SÖZLERİ DİKKAT ÇKEMİŞTİ

Rus lider Putin "Bugünkü Polonya'nın batı toprakları, Stalin'in Polonyalılara armağanıdır. Varşova'daki arkadaşlarımız unutmuş, hatırlatalım" sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: AA-Reuters

