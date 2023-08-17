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CHP'de adaylık için gözler ona çevrilmişti… Özgür Özel'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması: "Ortak bir hayalimiz var"

17.08.2023 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'de genel seçimlerin ardından başlayan 'değişim' tartışmaları devam ederken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık sinyali vermesi gözleri CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e çevirdi. Genel başkanlık için adı geçen isimlerden olan Özel, İmamoğlu'nun kendisi hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuşurken "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var" dedi.

CHP'de adaylık için gözler ona çevrilmişti… Özgür Özel'den çok konuşulacak İmamoğlu açıklaması: "Ortak bir hayalimiz var"

Seçimlerin ardından yaptığı 'değişim' çağrısıyla gündem yaratan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart ayında yapılacak yerel seçimler için kararını verdi. CHP'de Genel Başkan adayı olacağı iddia edilen İmamoğlu, "İstanbul ile mühürledim kendimi" diyerek İBB Başkanlığı için yeniden adaylık sinyali verdi.

İMAMOĞLU'NDAN ÖZGÜR ÖZEL İÇİN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

İmamoğlu yaptığı açıklamada adı Genel Başkanlık için geçen bir diğer isim olan Özgür Özel'le ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. İmamoğlu "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır. İsmi geçtiği için söylüyorum, biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır" dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

İmamoğlu'nun İstanbul için adaylık sinyali vermesinin ardından gözler CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e çevrildi. Daha önce yaptığı açıklamada sorumluluktan kaçmayacağını belirterek CHP Genel Başkanlığı için aday olabileceğini açıklayan Özel, Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a konuştu.

OZEL

"İMAMOĞLU İLE ORTAK BİR HAYALİMİZ VAR"

İBB Başkanı İmamoğlu ile "ortak bir hayalimiz" var diyen Özel, "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var, CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'le yaptığı röportajdan satır başları şu şekilde:

- 2028'de cumhurbaşkanı adayı olmak istediği konuşuluyor

"O hedef açısından da İstanbul'u bir kez daha kazanmasının en önemli kilometre taşı olacağını düşünüyorum. İstanbul kazanıldığında İmamoğlu, AKP'ye karşı üst üste dördüncü zaferini almış olacak. İstanbul'u üç kez kazanmış olacak. Biz de soracağız: “İmamoğlu'nun sizi kaç kez yenmesi gerekiyor?"

- İmamoğlu, sizin için “CHP'nin tarihini bilen ve sicili temiz evlatları var” dedi

"Büyük memnuniyet duyuyorum. Sadece şahsım değil, CHP'de adı geçen geçmeyen pek çok genç arkadaş için önemli ve kıymetli.

IMAM

Genel başkanlık noktasında sorumluluk üstlenebileceğimi size söylemiştim. Adımızın geçtiği bir süreçteyiz. Henüz adaylığımı açıklamadım. Ama en çok ismi geçenlerden biri olarak, başkanın cevabını nezaketli buluyorum."

- İmamoğlu'nun emanetçi adayı mısınız?

"İmamoğlu ile aramızda “Şu güne kadar ben durayım, bu günden sonra sen dur” gibi en ufak bir konuşma yok. Bunu reddederim. Ancak İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum.

CHP'nin genel başkanlığı Atatürk'ten emanet alınan bir şeydir. İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanması, sonra Türkiye'yi kazanacağı süreçte onunla uyum içinde olunması başka bir şey. Bu görevi bir süreliğine tutup sonra devretmek başka… Emanet Atatürk'e ait. Şu anda Kemal Bey'de. Bir gün bize nasip olursa sorumluluğunu Atatürk'e karşı hissederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP

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