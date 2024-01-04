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CHP'de gündem yerel seçim! Kritik toplantının ardından adaylar belli olacak... İsmail Saymaz öncesinde duyurdu: O isimler yeniden aday

04.01.2024 10:39 | Son Güncelleme:
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Türkiye, 2023'ün ardından bir kez daha seçim yılına girdi. Partilerin aday belirlemede yoğun mesaisi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 7 büyükşehir ve 220'den fazla ilçe adayını açıklayan CHP'de bugün yeni adayların duyurulması bekleniyor. Gazeteci İsmail Saymaz yeniden aday gösterilecek isimleri ve İstanbul'daki ilçe adaylarını önceden duyurdu. İşte detaylar...

CHP'de gündem yerel seçim! Kritik toplantının ardından adaylar belli olacak... İsmail Saymaz öncesinde duyurdu: O isimler yeniden aday

Adım adım yaklaşılan yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde sona yaklaşılıyor. Daha önce İstanbul, Ankara, Bolu, Bursa, Konya gibi büyükşehir adaylarını duyuran CHP, bugün yeni adaylarını açıklayacak. Son kulis bilgilerini paylaşan İsmail Saymaz yeniden aday gösterilecek ve yeni açıklanacak adayları önceden duyurdu.

SAYMAZZ

HANGİ İSİMLERLE YOLA DEVAM EDİLECEK?

Saymaz'ın sosyal medyadan duyurduğu bilgilere göre Antalya, Mersin, Adana, Aydın ve Artvin'de mevcut başkanlar yeniden aday gösterilecek.

Saymaz'ın açıklamaları şu şekilde;

CHP Antalya, Mersin, Adana ve Aydın Büyükşehir ile Artvin belediye başkanlarını yeniden aday gösterecek. Bu başkanların yanı sıra İstanbul’da Beyoğlu, Üsküdar, Tuzla, Eyüpsultan, Güngören, Çatalca, Gaziosmanpaşa ve Sancaktepe başkan adayları ilan edilebilir.

CHP’nin açıklayacağı İstanbul’daki muhtemel ilçe başkan adayları:

Üsküdar: Sinem Dedetaş
Beyoğlu: İnan Güney
Sancaktepe: Alper Yeğin
Eyüp: Bülent Özmen
Çatalca: Erhan Güzel
Gaziosmanpaşa: Hakan Bahçetepe
Güngören: Temel Akkoç
Tuzla: Eren Ali Bingöl

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ÖNCE İNCE'YLE GÖRÜŞECEK, ARDINDAN TOPLANTIYA GİRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile saat 10.00'da bir araya geldi. Özel, bu görüşmenin ardından partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarına başkanlık yapacak ve yeni adaylar açıklanacak.

7 BÜYÜKŞEHİRDE ADAYLAR AÇIKLANMIŞTI

Aday belirleme sürecinde anket çalışması ve aday adaylarıyla yüz yüze görüşme prensibini belirleyen CHP'de şimdiye kadar 7 büyükşehir belediye başkan adayı açıklanmıştı.

Bunlar, İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara adayı Mansur Yavaş, Balıkesir adayı Ahmet Akın, Bursa adayı Mustafa Bozbey, Konya adayı İsmail Sonkaya, Manisa adayı Ferdi Zeyrek, Samsun adayı ise Cevat Öncü'ydü.

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Özgür Özel CHP İsmail Saymaz aday
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