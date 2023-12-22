CHP'de ‘kayıp 100 milyon’ iddiası! Eren Erdem sessizliğini bozdu: ‘İlk ve son açıklamamdır…’

Seçimlerde alınan yenilginin ardından CHP’de Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve getirilen Eren Erdem hakkındaki iddialar hakkında ilk kez konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığının son döneminde yardımcısı ve CHP eski Medya Sorumlusu olarak görev yapan Eren Erdem Özgür Özel’in genel başkan seçilmesinin ardından görevinden istifa ederken, CHP'deki 'kayıp para' iddiaları ile tartışmalara neden olmuştu.

‘100 MİLYON LİRALIK KAYIP’ İDDİASI

Parti kasasındaki '100 milyon liralık kayıp' iddialarında hedef gösterilen Erdem, medya sorumlusu olarak 5 ay görev yapmıştı.

EREN ERDEM ÖZGÜR KARABAT’A SESLENEREK AÇIKLAMA İSTEDİ

Erdem ise sosyal medya hesabından “SUSTUM… SUSTUM… SUSTUM… Ama bir yere kadar! Basına ve kamuoyuna saygılarımla arz eder; bu açıklamayı baştan sona kadar dinlemelerini rica ederim. Konuyla ilgili “ilk ve son” açıklamamdır” diyerek yaptığı açıklamasında iddiaları yalanlayarak, CHP Sayman'ı Özgür Karabat'tan açıklama istedi.

Karabat ise o açıklamayı 20 gün önce yapmış ve "Özel göreve geldikten sonra partimizin gelir-gider tablosu detaylı olarak incelenmiş ve raporlanmıştır. Bu kapsamda, hesaplarımızda ‘kayıp’ olarak nitelendirilebilecek usule aykırı herhangi bir işlem tespit edilmemiştir." demişti.

"AKSİNİ İSPATLASIN, KENDİMİ TAKSİM MEYDANINDA ASARIM"

Ancak iddialar devam edince Erdem, medya sorumlusu olduğu dönem boyunca yaptığı işleri tek tek açıklayarak Karabat'ın sessiz kalmasına tepki gösterdi. “HalkTV’nin aylık 2 milyon liralık ödeneğini kestim, partimi 5 ayda 10 milyon lira kara geçirdim. Buraya kadar Sayın Özgür Karabat hepsini biliyor, hepsi defterlerde kayıtlı” diyen Erdem, "Karabat aksini ispatlarsa kendimi Taksim meydanında asarım" şeklinde konuştu.