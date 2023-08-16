CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'

CHP kulislerindeki hareketlilik Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından da devam ediyor. Son olarak tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ağustos ayında adaylıkla ilgili açıklama yapabileceğine dair kulis bilgisi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı basın toplantısında "İstanbul için yola çıkıyorum" sözleri sonrasında konuşulan bu kulis bilgisi ile birlikte CHP’de yeniden hareketli saatler yaşanabilir.

Gazeteci Deniz Gürel canlı yayında CHP ile ilgili son gelen kulis bilgilerini şu sözlerle duyurdu:

"ÖZGÜR ÖZEL'İN AĞUSTOS'TA AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mutabakat var. Özgür Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor, il kongrelerinin hemen öncesinde Özgür Özel kendisinin de sinyalini verdiği bir adaylık çıkışı yapacaksa değişimi ve Özgür Özel’i destekleyenler, Özgür Özel’in ağustos ayında açıklama yapması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde de Özgür Özel’i yüreklendiriyorlar. Değişimciler kendilerinin önde olduğunu düşünüyor.

"İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELECEK"

Yarın Hacı Bayram Veli anma etkinlikleri var, Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelecek bu gerilimi kontrollü şekilde yürütmeye çalışıyorlar.

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINA ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK YORUM

BirGün'e konuşan Özel, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içersinde konuşulur. CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir" yanıtını vermişti.

İmamoğlu'nun yorumunu "hak teslimi" olarak nitelendirerek teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

"Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum. Sorulan bir soru üzerine ‘CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi Özgür Özel’dir’ ifadelerini de sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına bir hak teslimi olarak görüyorum, değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum."



