HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'

CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'

16.08.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP’de ‘değişim’ ve ‘dönüşüm’ tartışmaları sürerken Ekrem İmamoğlu’nun yaptığı açıklama ile gündem bir kez daha değişti. Son olarak CHP kulislerinden gelen bilgiler ise bu kez Özgür Özel hakkında oldu. İddialara göre Özgür Özel’in Ağustos ayında adaylıkla ilgili açıklama yapması bekleniyor. Öte yandan İmamoğlu'nun açıklamalarının ardından Özgür Özel'den de ilk yorum geldi. İşte CHP'de yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları...

CHP’de Özgür Özel hakkında bomba kulis! İmamoğlu detayı dikkat çekti: 'Aralarında tam mutabakat var!'

CHP kulislerindeki hareketlilik Ekrem İmamoğlu’nun açıklamalarının ardından da devam ediyor. Son olarak tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in Ağustos ayında adaylıkla ilgili açıklama yapabileceğine dair kulis bilgisi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün yaptığı basın toplantısında "İstanbul için yola çıkıyorum" sözleri sonrasında konuşulan bu kulis bilgisi ile birlikte CHP’de yeniden hareketli saatler yaşanabilir.

Gazeteci Deniz Gürel canlı yayında CHP ile ilgili son gelen kulis bilgilerini şu sözlerle duyurdu:

"ÖZGÜR ÖZEL'İN AĞUSTOS'TA AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında tam bir mutabakat var. Özgür Özel ilçe kongrelerinin bitmesini bekliyor, il kongrelerinin hemen öncesinde Özgür Özel kendisinin de sinyalini verdiği bir adaylık çıkışı yapacaksa değişimi ve Özgür Özel’i destekleyenler, Özgür Özel’in ağustos ayında açıklama yapması gerektiğini düşünüyor ve bu yönde de Özgür Özel’i yüreklendiriyorlar. Değişimciler kendilerinin önde olduğunu düşünüyor.

"İMAMOĞLU VE KILIÇDAROĞLU BİR ARAYA GELECEK"

Yarın Hacı Bayram Veli anma etkinlikleri var, Sayın İmamoğlu ve Sayın Kılıçdaroğlu bir araya gelecek bu gerilimi kontrollü şekilde yürütmeye çalışıyorlar.

2

İMAMOĞLU’NUN AÇIKLAMALARINA ÖZGÜR ÖZEL’DEN İLK YORUM

BirGün'e konuşan Özel, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

İmamoğlu, CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine, "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içersinde konuşulur. CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir" yanıtını vermişti.

İmamoğlu'nun yorumunu "hak teslimi" olarak nitelendirerek teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

"Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum. Sorulan bir soru üzerine ‘CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi Özgür Özel’dir’ ifadelerini de sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına bir hak teslimi olarak görüyorum, değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı noktayı koyduCem Garipoğlu'nun mezarı açılacak mı? Adalet Bakanı noktayı koydu
Selfie faciasında 6 aylık gizem! Aileden çarpıcı iddiaSelfie faciasında 6 aylık gizem! Aileden çarpıcı iddia
4 ilde orman yangını! Ekipleri müdahale ediyor4 ilde orman yangını! Ekipleri müdahale ediyor
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Özgür Özel CHP

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Hastanede bitti! Pastaya yüzünü gömdüler ve...

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabılarda %60'a varan indirim

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Patlama anı kamerada! 1’i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.