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  4. CHP’den AK Parti’nin afişi hakkında suç duyurusu! Çok sert tepki gösterdiler…

CHP’den AK Parti’nin afişi hakkında suç duyurusu! Çok sert tepki gösterdiler…

04.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AK Parti’nin Aydın’ın Nazilli ilçesinde astığı bir afiş krize neden oldu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, AK Parti Nazilli Gençlik Kolları tarafından asılan pankart hakkında, Millet İttifakı partilerinin, "terörle ilişkilendirildiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

CHP’den AK Parti’nin afişi hakkında suç duyurusu! Çok sert tepki gösterdiler…

AK Parti Gençlik Kolları, Aydın’ın Nazilli ilçesinde bir binaya Millet İttifakı liderlerinin resmedildiği bir afiş astı. Afişte, liderlerin yuvarlak bir masa etrafında toplanması karikatürize edilirken, masanın altında silahlı bir kişinin olduğu görüldü. Bunun üzerine CHP Aydın Milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi Süleyman Bülbül, afişin asıldığı alana giderek açıklama yaptı.

Bülbül, açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Aydın Nazilli'de yapacağı miting öncesi her seçim sürecinde olduğu gibi provokasyon dolu bir olay yaşandı. AKP Nazilli Gençlik Kolları, Altılı Masa'yı terörle suçlayan çirkin bir pankart astı. Gider ayak bu milleti daha ne kadar böleceksiniz! Ülkenin yarısından fazlasını temsil eden sayın genel başkanları terörle suçlamak haddinize mi? Bu ucube, akıl dışı, zihniyet çürüklüğünün dışa vurumu olan pankart oradan derhal indirilmelidir" dedi.

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CHP’li Bülbül, ayrıca afişle ilgili Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını belirtti.

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Nazilli CHP terörist haberler ak parti pankart

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