CHP'den Erdoğan'a TRT payı göndermesi: Biz söyledik diye çekinme

Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıkladı. TRT payıyla ilgili yeni kararının açıklanmasının ardından CHP'li isimler dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIMLAR

CHP sosyal medya hesabından, " Haydi Erdoğan, biz söyledik diye çekinme. TRT payı tamam, şimdi sırada Kara Kış Fonu'nu kurmak var... 3600 Ek Gösterge ve EYT var... #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" paylaşımı yapıldı.

Haydi @RTErdogan, biz söyledik diye çekinme... 'TRT Payı' tamam, şimdi sırada Kara Kış Fonu'nu kurmak var... 3600 Ek Gösterge ve EYT var... #TeşekkürlerKılıçdaroğlu pic.twitter.com/N7l7hHin3l — CHP ???????? (@herkesicinCHP) November 8, 2021

"KILIÇDAROĞLU BİR SORUNU DAHA ÇÖZDÜ"

CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç, "Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü. Yıllarca komisyonlarda söyledik, TBMM Genel Kurul'unda dile getirdik. Mücadelemiz sonuç verdi. Elektrik faturalarında TRT payı kaldırıldı. #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" paylaşımı yaptı.

Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü. Yıllarca komisyonlarda söyledik, TBMM Genel Kurul'unda dile getirdik. Mücadelemiz sonuç verdi. Elektrik faturalarında TRT payı kaldırıldı. #TeşekkürlerKılıçdaroğlu — Ali Öztunç (@Ali_Oztunc) November 8, 2021

"SIRADA EYT VE 3600 VAR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sosyal medya hesabından, "Taşeron kadrosuna kavuştu. Emekli iki bayram ikramiyesini aldı. Şimdi elektrik faturalarında TRT Payı kaldırılıyor. Sırada EYT ve 3600 var. #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.

Haydi @RTErdogan, biz söyledik diye çekinme... 'TRT Payı' tamam, şimdi sırada Kara Kış Fonu'nu kurmak var... 3600 Ek Gösterge ve EYT var... #TeşekkürlerKılıçdaroğlu pic.twitter.com/N7l7hHin3l — CHP ???????? (@herkesicinCHP) November 8, 2021



