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CHP'den Erdoğan'a TRT payı göndermesi: Biz söyledik diye çekinme

08.11.2021 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından elektrik faturalarındaki TRT payının kaldırılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi sosyal medya hesabı ve bazı CHP'li isimler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun TRT payının kaldırılması önerisini paylaşarak "Teşekkürler Kılıçdaroğlu" notuyla paylaşımlar yaptı.

CHP'den Erdoğan'a TRT payı göndermesi: Biz söyledik diye çekinme

Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı. Kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısının ardından açıkladı. TRT payıyla ilgili yeni kararının açıklanmasının ardından CHP'li isimler dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

PAYLAŞIMLAR

CHP sosyal medya hesabından, " Haydi Erdoğan, biz söyledik diye çekinme. TRT payı tamam, şimdi sırada Kara Kış Fonu'nu kurmak var... 3600 Ek Gösterge ve EYT var... #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" paylaşımı yapıldı.

Elektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyorElektrik faturalarında yeni dönem: TRT payı kaldırılıyor

"KILIÇDAROĞLU BİR SORUNU DAHA ÇÖZDÜ"

CHP Genel Başkan Yardımcı Ali Öztunç, "Kılıçdaroğlu bir sorunu daha çözdü. Yıllarca komisyonlarda söyledik, TBMM Genel Kurul'unda dile getirdik. Mücadelemiz sonuç verdi. Elektrik faturalarında TRT payı kaldırıldı. #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" paylaşımı yaptı.

"SIRADA EYT VE 3600 VAR"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da sosyal medya hesabından, "Taşeron kadrosuna kavuştu. Emekli iki bayram ikramiyesini aldı. Şimdi elektrik faturalarında TRT Payı kaldırılıyor. Sırada EYT ve 3600 var. #TeşekkürlerKılıçdaroğlu" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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