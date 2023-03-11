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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden çağrı yaptı: Borçların mutlaka silinmesi lazım

11.03.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem felaketinin yaşandığı Kahramanmaraş'ta basın toplantısı düzenledi. "Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım." diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalarda bulundu. İşte haberin detayları...

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu deprem bölgesinden çağrı yaptı: Borçların mutlaka silinmesi lazım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kısa, orta ve uzun vadeli programların mutlaka yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirterek, "Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım." dedi.

Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulunan Kılıçdaroğlu, ilk olarak Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının hizmet verdiği binada, çeşitli sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Ardından Yaşam Hak Konteynerini gezen Kılıçdaroğlu, sonrasında Konak Belediyesi tarafından oluşturulan çadır kenti ziyaret edip, vatandaşların isteklerini dinledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin lojistik merkezine gelen Kılıçdaroğlu, burada sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle buluştu.

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"SANAYİ KURULUŞLARININ DA YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASI LAZIM"

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından yaptığı konuşmada, kentte sivil toplum ile meslek kuruluşları, ticaret ve sanayi,esnaf ve ziraat odaları yetkilileriyle görüştüklerini söyledi.

Görüşmelerde kendilerine pek çok sorunun aktarıldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Düşündüklerimizi, sorunun nasıl aşılacağını, nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerimizi kendileriyle paylaştık. Kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli programların mutlaka yapılması ve kamuoyuyla paylaşılması lazım. Kısa vadede esnafın, sanayicinin, tüccarın, evi yıkılan, dükkanı yıkılan insanın faiz borçlarının mutlaka silinmesi lazım. Bunu kendilerine aktardık. Kredi borçlarının ise onların kaldırabilecekleri bir zaman dilimine göre ayarlanması ve taksitlendirilmesi lazım." diye konuştu.

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Ciddi sorun yaşayan sanayi kuruluşlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bu sanayi kuruluşlarının da yeniden ayağa kaldırılması lazım. Bu konuda da kredi destekleri ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçların da mutlaka sağlanması gerekiyor. Bankaların bu konuda iktidarla oturup konuşarak bu sorunu aşması için ya proje üretmeleri gerekir veya siyasal iktidarın belli konuda bankalara güvence vermesi gerekir; bu sorunu bu şekliyle aşabilirler.

En önemli sorunlardan biri de nitelikli eleman sorunu. Çok sayıda insan, Malatya'yı terk ettiği gibi, Hatay'ı terk ettiği gibi, Kahramanmaraş'ı da terk etmiş durumda. Bunlar büyük ölçüde Kahramanmaraş'ın dışındalar ve çocuklarını da okullara verdiler. Nitelikli personel, yani usta mühendis gibi pek çok personel olmadığı için fabrikalar verimli çalışamıyor. Bazı fabrikalar ise hiç çalışamıyor. Dolayısıyla nitelikli personelin tekrar iş başına dönmesi, fabrikalara dönmesi ve çalışması için de belli teşviklerin getirilmesi gerektiği ifade edildi."

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Kılıçdaroğlu, çiftçilerin de sorunlarının olduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin esnaf ve çiftçilerle ilgili bazı düzenlemeler yaptığını anlatarak, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız kendilerini destekleyecek protokol çerçevesinde Ankara'ya gelecekler, onlara belli imkanlar sağlanacak. Herhangi bir kira alınmayacak. Gübre desteği verilecek, yem desteği verilecek. Bütün bunların tamamını yapacağız. Ankara Büyükşehirin, Kahramanmaraş'a verdiği desteği Ankara, İstanbul gibi büyük belediyelerimizle Muğla gibi, Aydın gibi belediyelerimiz de diğer sorumlu oldukları kentlere verecek." ifadesini kullandı.

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Devleti yönetenlerin, kısa, orta ve uzun vadede ne yapacaklarını açıklaması gerektiğini, bunun yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "devlet yönetiminin ciddiyet istediğini, günübirlik kararlarla devlet yönetilemeyeceğini" söyledi.

"SORUMLULAR HAKKINDA DA DAVALARIN AÇILMASI LAZIM"

Türkiye'nin iyi yönetilmesi gerektiğine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Var olan sorunların tamamını sırtlanacağız. Millet İttifakı olarak sırtlanacağız. Bütün sorunları çözeceğiz. Bütün vatandaşlarım emin olsunlar. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye güçlü ve yeterli kaynakları olan bir ülkedir. İyi bir yönetim, halkına hesap veren bir yönetim, saydam bir yönetim olduğu takdirde pek çok kuruluştan yardım da alabiliriz. Pek çok kuruluştan, düşündüğümüzden çok daha uygun koşullarda kredi de alabiliriz. Dolayısıyla Türkiye bu sorunu aşar." değerlendirmesinde bulundu.

Deprem bölgesiyle ilgili kararların bir bütün halinde alınması gerektiğine değinen Kılıçdaroğlu, bölgede evlerin, konutların, fabrikaların yıkılarak zarar gördüğünü anımsattı.

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Millet İttifakı olarak bütün sorunları çözmeye talip olduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir binanın yapımında, bir iş yerinin yapımında sadece bir kişinin sorumluluğu yoktur. O binanın, o iş yerinin yapımından eve taşınıncaya kadar olan süreçte onlarca kişinin imzası vardır. Onlarca kişinin her birinin de ayrı ayrı sorumluluğu vardır. Sorumlular hakkında da davaların açılması lazım. Yani bu kadar insanın ölümünden sorumlu olanların, imza atanların, ellerini kollarını sallayarak kentlerin sokaklarında gezmesini asla kabul etmiyorum. Yeri geldiğinde onların da hesap vermesi lazım. Yazıktır, günahtır. Bu kadar insanın kanı yerde kalmamalı. Bu kadar insanın kanı yerde kalıyorsa biz güzel bir gelecek, inançlı bir gelecek, adaletli bir gelecek inşa edemeyiz. Biz güzel bir gelecek inşa ediyoruz ki hesap veresin ki o imzayı atanlar bir daha imza atarken o binayı, o dükkanı, o evi satın alacak kişinin sağlığını düşünebilsin. Ona göre imza atabilsin. Yaptığı binanın sağlam olduğunu, altına attığı imzanın da güvenilir imza olduğunu herkese duyurabilsin."

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Kılıçdaroğlu, lojistik merkezinde çalışan işçilerle yemek yedikten sonra Pazarcık ilçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesince oluşturulan konteyner kenti ziyaret ederek programını sonlandırdı.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Genel Başkan yardımcıları Seyit Torun ve Ali Öztunç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti. (AA)

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