CHP Genel Başkanı Özgür Özel duyurdu! Şehitler için olağanüstü toplantı

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK mensubu teröristlerin bir üs bölgesine saldırısı sonucunda 5 askerimiz şehit oldu, 8 askerimiz yaralandı. MSB yaptığı açıklamada 12 teröristin de etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında yarın yapacakları etkinlikleri iptal ettiklerini duyurarak "Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım" dedi.

Özel yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik.

Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz.

Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun."

Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik.



Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz.



Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 12, 2024

İYİ PARTİ DE İPTAL ETTİ

İYİ Parti Sözücü Kürşad Zorlu, "Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun!" dedi.

KAMUOYUNA????????



Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir.



Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet… — Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) January 12, 2024







