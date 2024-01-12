SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit, 8 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerce saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını açıkladı.
MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:
"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."