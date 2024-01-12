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  4. SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit, 8 asker yaralı

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit, 8 asker yaralı

12.01.2024 21:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre... Irak'ın kuzeyinde Pençe bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerce saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını açıkladı.

SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyinden kahreden haber! Üs bölgesine saldırı: 5 asker şehit, 8 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensubu teröristlerce saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 8 askerimizin yaralandığını açıkladı.

MSB: 'SIZMAYA ÇALIŞAN TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA ÇIKTI'

MSB yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

12 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Temasta ilk belirlemelere göre 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."


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