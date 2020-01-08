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  4. CHP Grup Başkanvekili Altay’dan ’İran-ABD gerilimi’ açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Altay’dan ’İran-ABD gerilimi’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.01.2020 19:04 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İran-ABD gerilimine ilişkin, “Türkiye yatıştırma siyaseti izlemelidir, gerilimden uzak durmalıdır. Türkiye’yi taraf kılabilecek baskı ve telkinlere karşı hükümet temkinli olmalıdır” dedi.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Libya tezkeresinin olumsuz tavırlarına rağmen geçtiğini belirterek, "KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini bir kişinin iktidarına dayarsak bu yanlış olur. Savaş olmasaydı biz Antalya Körfezi’ne mi sıkışacaktık? Anketler var, toplumun büyük çoğunluğu Libya tezkeresini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libya’ya gitmesini desteklemiyor. Türkiye-Libya ilişkileri köklü ilişkilerdir. Libya Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı’na destek verirken, dönemin Libya başkanı dönemin Türkiye Başbakanı ile olan özel hukukundan dolayı vermedi. Libya’da ağır çatışma var. Büyük güçler çarpışıyor. Libya’da bizim yapmamız gereken Birleşmiş Milletleri harekete geçirmemizdir” şeklinde konuştu.

"HÜKÜMET TEMKİNLİ OLMALIDIR"

İran-ABD gerilimine de değinen Altay, “Türkiye yatıştırma siyaseti izlemelidir, gerilimden uzak durmalıdır. Türkiye’yi taraf kılabilecek baskı ve telkinlere karşı hükümet temkinli olmalıdır” dedi.

Altay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sözlerinin samimi olması halinde FETÖ darbe girişiminin siyasi ayağını araştırmak üzere komisyon kurulabileceğini ifade etti.

(İHA)

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CHP İran-ABD gerilimi Engin Altay

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