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CHP heyeti YSK'yı ziyaret etti! Muharrem Erkek 'Daha da zaman alacak gibi duruyor' diyerek açıkladı

15.05.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerin ardından açılan sandık oranları ve oy oranları takip ediliyor. YSK'yı ziyaret eden CHP heyetinden de açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek "Yurt dışı oylarının sayımı ATO'da devam ediyor ve bu işlem daha da zaman alacak gibi duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra da ATO'yu ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonuçları kesinleşene kadar CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız" dedi.

CHP heyeti YSK'yı ziyaret etti! Muharrem Erkek 'Daha da zaman alacak gibi duruyor' diyerek açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) ziyaret etti. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erkek, "YSK temsilcimizle birlikte YSK Başkanı Sayın Ahmet Yener'i ziyaret ettik. Bizim için en önemli olan sandıktan çıkan seçmenin iradesinin eksiksiz yansımasıdır. Yurt içinde ve yurt dışında tüm oyların sağlıklı bir şekilde sayılıp sisteme girmesidir. Hem yurt içinde hem yurt dışında kullanılan oyları ciddi bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz." dedi.

"DAHA DA ZAMAN ALACAK GİBİ DURUYOR"

Erkek açıklamasının devamında "Yurt dışı oylarının sayımı da ATO'da devam ediyor ve bu işlem daha da zaman alacak gibi duruyor. Buradan ayrıldıktan sonra da ATO'yu ziyaret edeceğiz. Orada da milletvekillerimiz, sandık görevlilerimiz ve müşahitlerimiz görev yapıyorlar. Seçim sonuçları kesinleşene kadar CHP ve Millet İttifakı olarak görevimizin başındayız. Seçim kurullarında görevli arkadaşlarımız seçmenin oyuna sahip çıkıyorlar" ifadelerinde bulundu. (DHA)

Güncellenen seçim sonuçlarını anbean buradan takip edebilirsiniz.

"ÖRGÜTÜMÜZÜN SEÇİM KURULLARINDA NÖBETİ DEVAM EDİYOR"

Canan Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından sabah saatlerinde yaptığı açıklamada "Sevgili İstanbullular; kullanmış olduğunuz 1 tane oya bile halel getirmeden bütün oylarınız güven altında. Mükerrer sayımlar ve birleştirme tutanaklarının oluşturulmasının uzaması nedeniyle bu saate kadar sürdü. Örgütümüzün seçim kurullarında nöbeti devam ediyor…" ifadelerini kullandı.

canan

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seçim YSK Muharrem Erkek CHP Canan Kaftancıoğlu

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