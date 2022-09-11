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'CHP ile ittfiak değiliz' demişti! İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

11.09.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Partili Uğur Poyraz'dan gündem yaratan 'CHP ile şu anda bir ittifak değiliz' açıklaması sonrası yeni bir açıklama geldi. İttifak sürecinin seçim başladığında açıklanacağını belirten İYİ Partili Poyraz, "Bu sadece yasal bir tanım meselesi. Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize ‘işbirliği’ denir. Biz zaten işbirliği halindeyiz." diye konuştu.

'CHP ile ittfiak değiliz' demişti! İYİ Partili Uğur Poyraz'dan yeni açıklama

Son dakika: İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, canlı yayında yaptığı açıklamayla adeta muhalfet cephesini karıştırdı. İYİ Partili Poyraz’ın katıldığı bir televizyon programında “CHP ile henüz ittifak kurmadığınızı mı söylüyorsunuz?” sorusuna “Evet” yanıtını vermesi üzerine siyasette “ittifak” tartışması başladı.

SON DAKİKA | İYİ PARTİLİ POYRAZ'DAN YENİ AÇIKLAMA

Cumhuriyet’e konuşan Poyraz, yaptığı açıklamanın sadece bir tanım konusu olduğunu ve bunu da katıldığı televizyon yayınında açıkladığını belirterek “İttifak süreci seçim başladığında açıklanır. Bu sadece yasal bir tanım meselesi. Seçim dışı süreçteki birlikteliğimize ‘işbirliği’ denir. Biz zaten işbirliği halindeyiz. Ama ittifak tanımı seçim süreci geldiğinde kullanılır” dedi.

Poyraz, 6’lı masanın da güçlendirilmiş parlamenter sistemi yaşama geçirmek için işbirliği içinde olduğunu belirtti.

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"CİDDİ BİR İŞBİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

CHP kurmayları da masada bir ayrılık olmadığının altını çizdi. “Biz her zaman ‘Millet İttifakı’nın adayı 13. cumhurbaşkanı olacak’ vurgusu yapıyoruz” diyen partililer, “Millet İttifakı’nın temeli İYİ Parti ve CHP’den oluşuyor. Biz bir demokrasi mücadelesi için birlikteyiz, onun için de ittifak halindeyiz. Yasal ittifak süreci seçim başladığında başlamış oluyor. Seçim takvimi belli olduğunda da bu açıklanmış olur. Ama biz altı parti zaten şu anda ciddi bir işbirliği halindeyiz” değerlendirmesini yaptı.

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