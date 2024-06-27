HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. CHP'li isimlerden Seydişehir'de salgın iddiası! Binlerce kişi hastaneye başvurdu

CHP'li isimlerden Seydişehir'de salgın iddiası! Binlerce kişi hastaneye başvurdu

27.06.2024 19:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz ve CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, Seydişehir ilçesinde salgın yaşandığını iddia etti. Sağlık Bakanlığından açıklama yapmasını beklediklerini ifade eden Şabhaz, “Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında, yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere müracaat etti" dedi.

CHP'li isimlerden Seydişehir'de salgın iddiası! Binlerce kişi hastaneye başvurdu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ile birlikte son günlerde birçok kişinin mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle hastaneye başvurduğu Konya'nın Seydişehir ilçesinde incelemelerde bulundu. Şahbaz, beraberindeki heyetle birlikte Seydişehir Devlet Hastanesini ziyaret edip, hastane yönetiminden konu hakkında bilgi aldı.

_73478

"RAPORLARI BİZLERLE VE KAMUOYU İLE PAYLAŞMALARINI BEKLİYORUZ"

Ziyaret sonrası açıklama yapan CHP heyetindeki Milletvekili Barış Bektaş, “Seydişehir’imizde ciddi bir salgın yaşandı. Salgının başlamasının üzerinden 4-5 gün geçmesine rağmen yetkililerden hala bir açıklama yapılmamasını doğru bulmuyoruz. Mevcut iktidarın sadece burada değil, başka yerlerde de buna benzer aymazlıklarına defalarca şahit olduk. Aynı ciddiyetsizliği maalesef burada da gösterdiler. Sağlık Bakanlığının konuyla ilgili raporlarını ivedilikle bizlerle ve kamuoyu ile paylaşmasını bekliyoruz. Raporlar elimize geçer geçmez ihmal ve kusur var ise bunlar hakkında gerekli işlemin yapılıp yapılmadığının takipçisi olacağız.” diye konuştu.

"5 BİN CİVARINDA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabhaz da birçok vatandaşın mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurmasına ilişkin, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti. Şahbaz, ''Bayram tatili sona ermeden başlayan bu salgında, yaklaşık 5 bin civarında kişi hastanelere ateş, kusma, eklem ağrısı gibi bulgularla müracaat etti. Olayın nasıl gerçekleştiğini, yetkililerin açıklamasını istiyoruz. Bu süreçte halkın sağlığını korumak için büyük çaba gösteren sağlık personeline teşekkür ediyoruz. Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak planMSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak plan
AK Partili başkan görevinden istifa ettiAK Partili başkan görevinden istifa etti
Dikkat çeken AB mesajı! 'Stratejik hedefimizdir'Dikkat çeken AB mesajı! 'Stratejik hedefimizdir'
Anahtar Kelimeler:
Konya CHP salgın
En Çok Okunan Haberler
Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

Koray Aydın İYİ Parti'den istifa etti! Yeni yol haritasını açıkladı

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Ayşe Ateş o mesajlara isyan etti! "Yeter ulan, yeter! Sabahtan beri ağlıyorum"

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde mide bulandıran görüntü!

MSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak plan

MSB duyurdu! Görüntüler paylaşıldı, terör örgütü PKK'dan alçak plan

Ramazan Pişkin'i öldürmüştü! Kendini böyle savundu: 'Maktulü daha önceden...'

Ramazan Pişkin'i öldürmüştü! Kendini böyle savundu: 'Maktulü daha önceden...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia'da %50'ye varan indirimler

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

"Alıştığınızda ayakkabı giymek istemiyorsunuz!"

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.