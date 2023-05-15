CHP'li Levent Gök'ten YSK önünde açıklama! 'Esas seçim şimdi başlıyor'

Türkiye, dün sandık başına geçti. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı için hiçbir aday 50 artı bir oyu alamadı. En çok oyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alırken muhalefet Erdoğan'ın gerisinde kaldı. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde yaptığı açıklamada "Dün yapılan ve bugün de devam eden sayımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel Başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Dolayısıyla herkesin ikinci turda sorumluluk bilinci içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Ve esas seçim şimdi başlıyor." dedi.

LEVENT GÖK: YURT DIŞI OYLARDAN GELEN SONUÇLARA GÖRE...

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde bir açıklama yaptı. Gök açıklamasında şunları ifade etti:

"Az önce yurt dışı oyların sayımı ve dökümü ile ilgili hakimle ve YSK üyeleriyle bir toplantı yaptık. Ve diğer sonuçlara baktığımızda, Türkiye'deki diğer sonuçları hariç tutarak yurt dışı oyların sayım dökümünün büyük bir oranda tamamlandığını görüyoruz. Aşağı yukarı yüzde 2'lik bir dilim henüz girilemedi. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 56-57, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40-42, Sayın Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor.

"SEÇİM BÜYÜK OLASILIKLA İKİNCİ TURA KALDI"

Sandığa giren ama işlenmeyen yüzde 2 ile 2,5'luk bir dilim var. Yaptığımız değerlendirmede bu dilimlerin aynı oranda adaylara yansıdığını düşündüğümüzde, diğer ülke toplamındaki sandık sonuçlarının da eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük oranda olacağını öngörüyoruz. Bu konuda değerli hakimlerimizin açıklamalarını beklemek gerekir ama yaptığımız hesaplamalar ve rakamlar bize böyle bir tabloyu gösteriyor.

"VE ESAS SEÇİM ŞİMDİ BAŞLIYOR"

Şimdi Türkiye tarihinde ikinci turlu bir seçim yaşayacak. Dün yapılan ve bugün de devam eden sayımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel Başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Dolayısıyla herkesin ikinci turda sorumluluk bilinci içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Ve esas seçim şimdi başlıyor. Bir yandan seçimi kazanamayan Cumhurbaşkanı, bir yandan da seçimde ikinci tura kalan Sayın Kılıçdaroğlu var. Bu gerçekte ikinci turun nasıl gerçekleşeceğini önümüzdeki dönem hep birlikte göreceğiz.Ben bütün yurttaşlarımızın, ülkesini seven herkesin son derece sağduyulu ve dikkatli bir seçim süreci götüreceklerine ve ülkemizin geleceğine yönelik önemli kararı birlikte alacaklarına yürekten inanıyorum."



