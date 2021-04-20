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CHP'li Öztunç'tan Bakan Pekcan'a istifa çağrısı: O koltukta bir dakika bile oturmamalı

20.04.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Ticaret Bakanlığı'nın dezenfektan alımıyla ilgili iddialara değinerek, "Bir kuruşluk bile olsa bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satamaz. İtiraf etmiştir. İtiraf istifayı getirmelidir. O koltukta bir dakika bile oturmamalıdır." dedi.

CHP'li Öztunç'tan Bakan Pekcan'a istifa çağrısı: O koltukta bir dakika bile oturmamalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı binasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi ve kendine ait olan şirketten kendi bakanlığına dezenfektan sattığı iddialarını gündeme taşıdığını ve günler sonra bakanın yazılı cevap verdiğini söyledi.

"BİR DAKİKA BİLE O KOLTUKTA OTURMAMALIDIR"

Bir haftadır gittiği her yerde bakanın kendi şirketinden kendi bakanlığına dezenfektan satıp satmadığı sorusunu sorduğunu dile getiren Öztunç, şöyle konuştu:

"Satan bakan alan bakan doğru mu diye sordum? Sayın Bakan yazılı bir açıklama ile bana cevap vermiş. Sattığını kabul ediyor. ‘Evet oldu bu’ diyor. ‘Ama eşime ait olan firma en ucuz teklifi vermişti’ diyor. Bir kuruşluk bile olsa bir bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satamaz. İtiraf etmiştir. İtiraf istifayı getirmelidir. O koltukta bir dakika bile oturmamalıdır. İstifa etmiyorsa Sayın Cumhurbaşkanı onu görevden alması lazım. Burası muz cumhuriyeti mi? Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satacaksın. İhale ucuzmuş. Sizin girdiğiniz ihaleye kim girer de ucuza mal verir? Bakanın kocasının bakanlıktaki ihalesine kim daha düşük teklif verir? İhaleye fesat karışmıştır. Sayın Ruhsar Pekcan itiraf etmiştir. Kendi şirketinden kendi bakanlığına mal satan bakan olarak Türkiye’de tarihe geçmiştir. İstifaya davet ediyoruz. Bir dakika bile o koltukta oturmamalıdır."

Datça'nın Kargı koyunun satışının yapılacağını öne süren Öztunç, partililer ve Datçalılarla yarın Kargı koyunda olacaklarını ve satışa karşı açıklamada bulunacaklarını söyledi.

Öztunç, basın açıklamasının ardından CHP’ye yeni katılan gençlere parti rozetlerini taktı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ruhsar Pekcan CHP

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